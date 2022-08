La Francia è interessata da una forte ondata di caldo, e in alcune località ci sono nuovamente 40 °C. Le aree più calde risultano quelle della parte occidentale, in particolare la Gironda. Peraltro, questa regione della Francia è la maggiormente interessata dai nuovi incendi che sono scoppiati a dismisura.

In soccorso della Francia sono giunti aiuti dall’estero, in particolare della Germania, dalla Grecia, Polonia, Romania e Austria. La situazione è drammatica, i incendi stanno divorando migliaia e migliaia di ettari di vegetazione.

La Francia è attanagliata da una forte siccità, ci sono restrizioni sull’utilizzo dell’acqua mai viste prima. Grave è la siccità anche in Corsica, dove però in queste ultime giornate si stanno verificando dei temporali nelle zone interne.

Ma i danni causati dal caldo la siccità in Francia non sono solo a carico dell’agricoltura e l’ambiente, ma anche delle abitazioni. Circolano numerose foto di crepe è che si sono aperte nei muri, porte e finestre che non si aprono, bloccate a causa delle alte temperature e dall’aria molto secca.

Ci dobbiamo preoccupare del caldo che Francia, in quanto nei prossimi giorni, dopo che saremo interessati da un’area ciclonica in quota, il caldo tornerà intenso anche da noi. Quella che viviamo è una situazione da meteo estremo, dove ormai non ci deve meravigliare più nulla.