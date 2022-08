Un’allerta meteo gialla è stata emessa dalla Protezione Civile per la possibilità di temporali sulla Liguria, la Toscana, l’alto Lazio, l’Umbria e le Marche.

La possibilità di temporali è dovuta ad aria instabile che giunge dalla Francia meridionale, dove nella giornata di ieri si sono abbattuti violentissimi temporali. Temporali che stanotte si sono estesi alle aree marine, evidenziando l’avvio della stagione dei temporali marittimi.

I temporali marittimi assumono sovente forte intensità, e possono essere accompagnati da precipitazioni dell’intensità di intensità del nubifragio.

Gli scorsi giorni abbiamo visto piogge torrenziali del basso Tirreno, colpite pesantemente l’isola di Stromboli, dove si è verificata un’alluvione lampo, come anche in provincia di Reggio Calabria, così in quella di Messina.

E ancora temporali marittimi si sono verificati anche nel nord della Sardegna, con grandinate inusuali e la dimensioni dei chicchi che in Costa è stata anche attorno a 5 cm di diametro, danneggiando soprattutto gli autoveicoli in sosta di numerosi turisti presenti.

L’estremizzazione climatica è accentuata dalle altissime temperature dei mari italiani, che a contatto con anche una minima instabilità atmosferica possono innescare fenomeni meteo estremi.