In quest’ultimo scorcio d’Agosto prevale il meteo turbolento e dobbiamo pure rettificare l’annunciato rinforzo dell’anticiclone, che in realtà non sarà così evidente nemmeno nei prossimi giorni. Al momento l’Italia è alle prese con una depressione, colma d’aria fresca in quota, in trasferimento sull’Egeo.

Le regioni meridionali e la Sicilia, lambite dalla curvatura ciclonica della depressione, sono quelle più esposte all’instabilità collegata all’afflusso fresco dai Balcani. Ne derivano rovesci e temporali anche di forte intensità, non solo peraltro nelle ore pomeridiane o a ridosso dei rilievi.

Il Centro-Nord beneficia degli effetti stabilizzanti dell’anticiclone, nonostante il fulcro del promontorio anticiclonico resti posizionato ad ovest dell’Italia. Le temperature sono lo specchio di questa situazione, risultando più alte e sopra media al Centro-Nord, mentre fa più fresco al Sud e su parte delle Adriatiche.

La dissipazione del vortice balcanico, che andrà a perdere energia, non preluderà tuttavia ad un significativo miglioramento sull’Italia. L’anticiclone non sarà in grado di affermarsi pienamente ed anzi perderà forza in quota, favorendo lo sviluppo di temporali pomeridiani sulle zone interne.

L’Italia sarà un po’ terra di nessuno, una sorta di limbo barico, con l’anticiclone delle Azzorre sempre defilato troppo ad ovest in Aperto Atlantico. L’anticiclone africano, diversamente da quanto accaduto nel corso di tutta l’Estate, rimarrà schiacciato a latitudini meridionali.

Tra caldo e forti temporali

Questa lacuna barica sul Mediterraneo Centrale tenderà ad acuirsi proprio nel fine settimana. Infiltrazioni atlantiche riusciranno a farsi strada verso l’Italia, determinando un incremento dell’instabilità atmosferica soprattutto sul Centro-Nord.

Ci sarà quindi la possibilità dello sviluppo di temporali localmente organizzati su aree alpine e prealpine, zone interne e della Sardegna e lungo la dorsale appenninica. L’attività temporalesca sconfinerà facilmente sulle vicine pianure e coinvolgerà anche diversi tratti della Val Padana.

Le temperature rimarranno ancora elevate tanto al suolo quanto sui mari ancora molto caldi e per questo basterà davvero poco per l’innesco di temporali anche forti. Per il momento mancherà ancora una svolta tale da segnare una radicale rottura dell’Estate.

Da evidenziare poi per gli ultimissimi giorni d’Agosto il tentativo di espansione dell’anticiclone africano che però riguarderà essenzialmente le due Isole Maggiori. Il richiamo d’aria calda potrebbe peraltro precedere un cambiamento più importante nel corso della prima decade di Settembre.