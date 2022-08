Ci vorrà un po’ di tempo prima che il meteo guarisca dall’assalto perturbato che ha inferto un duro colpo all’Estate. Il vortice di bassa pressione, transitato sull’Italia, si va annidando sui Balcani e qui rimarrà imprigionato per alcuni giorni, ancora alimentato da apporti d’aria fresca dal Nord Europa.

La concomitante espansione da ovest dell’anticiclone delle Azzorre non sarà in grado di proteggere appieno l’Italia. Il nostro Paese si troverà così un po’ a metà strada fra l’anticiclone e gli ulteriori flussi di correnti fresche d’origine atlantica.

La circolazione ciclonica sui Balcani, colma d’aria fresca in quota, avrà così modo d’influenzare il meteo su parte della Penisola anche nella nuova settimana. Ci saranno impulsi d’instabilità che influenzeranno in modo maggiore il Basso Adriatico ed il Sud Italia, dove il tempo si presenterà più marcatamente instabile.

I disturbi attesi sulle regioni meridionali proseguiranno sin verso metà settimana, contrapponendosi alla stabilità attesa al Centro-Nord ove ci sarà il progressivo rinforzo dell’anticiclone, che in seguito appare destinato a riabbracciare tutta l’Italia.

Caldo in progressivo aumento

Oltre al sole, le temperature riprenderanno a salire, in quanto l’anticiclone si avvarrà di un crescente contributo di masse d’aria di matrice subtropicale. Lo scenario sarà quindi da piena Estate a partire dal Centro-Nord, ma con caldo che non dovrebbe toccare livelli estremi.

Il picco di questa ondata di caldo è atteso al Nord fino a ridosso del weekend del 27-28 Agosto, momento nel quale si potrebbe registrare un lieve cedimento dell’alta pressione ad opera di infiltrazioni d’aria umida atlantica. Nel corso del weekend potrebbero quindi fare irruzione dei temporali.

Il discorso appare diverso invece per il Centro-Sud, ove l’anticiclone potrebbe reggere più a lungo e addirittura rinforzare sino agli ultimi giorni del mese. Un richiamo più accentuato di masse d’aria calda dal Nord Africa farà salire le temperature.

In conclusione, andiamo verso un periodo via via più stabile e caldo che potrebbe consolidarsi nell’ultima parte d’Agosto. Al momento non s’intravede alcuna rottura d’Estate e Settembre potrebbe quindi iniziare all’insegna dell’anticiclone e di temperature molto sopra media.