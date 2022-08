La pressione torna ad aumentare sull’area mediterranea a causa dell’ennesimo promontorio anticiclonico di matrice africana alimentato da venti caldissimi provenienti dal cuore pulsante del comparto sahariano.

Insomma, tradotto in soldoni stiamo per vivere l’ennesima e pesante ondata di caldo di questa severa estate caratterizzata da temperature che più volte hanno raggiunto punte record.

Nei prossimi giorni si replica e lo si farà già dalla giornata di Mercoledì 3 quando non ci sarà solo il sole a dominare la scena meteorologica, ma ci peserà anche il caldo a riempire la cronaca meteo della giornata. Le temperature infatti saliranno di alcuni gradi raggiungendo valori anche prossimi ai 36/37°C su molte zone della Val Padana e nelle aree più interne del Centro-Sud.

Ma la fase più pesante sul fronte caldo la vivremo soprattutto nelle giornate di Giovedì 4 , Venerdì 5 e Sabato 6 Agosto. Occhi puntanti ai termometri in questo frangente quando riusciranno a salire fino a toccare la soglia dei 40°C.

Il caldo si farà sempre più opprimente a causa dell’aumento dell’afa che contribuirà inoltre a mantenere molto alte anche le temperature notturne.

Infine sul fronte meteo ci sarà ancora un volta poco da raccontare vista la quasi totale stabilità atmosferica che ci accompagnerà almeno fino al weekend. Per vedere un po’ di movimento in cielo si dovrà infatti salire in alta montagna dove improvvisi temporali di calore non saranno da escludere a priori.