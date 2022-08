Stiamo toccando l’apice di questa ennesima ondata di caldo africano che sta arroventando in lungo e in largo praticamente tutto il nostro Paese.

Venerdì 5 e Sabato 6 saranno le giornate più bollenti dove le temperature saliranno fino a toccare punte prossime ai 40°C. come su molte aree della Val Padana e su quelle più interne del Centro e del Sud. Venerdì sarà inoltre una splendida giornata di sole fatta eccezione per i soliti disturbi pomeridiane a ridosso dei rilievi. Qui si dovrà come sempre fare attenzione ai classici temporali di calore che potrebbero comunque insidiare anche alcune aree della dorsale appenninica.

Occhi puntanti invece al weekend. Nonostante il Sabato, come detto, sarà una delle due giornate più bollenti della settimana, l’anticiclone africano comincerà dare preoccupanti segnali di stanca sulle regioni del Nord. Il tutto si tradurrà in un aumento dell’attività temporalesca su tutto il comparto alpino e prealpino con temporali anche forti nelle ore più calde. Non sarà tuttavia da escludere a priori qualche isolato e locale sconfinamento verso le pianure adiacenti specie verso l’imbrunire.

Ma la vera novità sul fronte meteo-climatico ce la riserverà la seconda parte del weekend. Domenica infatti, l’alta pressione africana subirà un’ulteriore distrazione sulle regioni del Nord, ma anche su parte del Centro. Il giorno dii festa sarà dunque condizionato da una maggior incidenza temporalesca e questa volta non solo sui monti ma nel corso della giornata anche su molti angoli della Val Padana. Calano po’ le temperature.

Anche molte aree del Centro saranno stuzzicate da qualche temporale che troverà il suo ambiente preferito sulla dorsale appenninica risultando anche di forte intensità e riuscendo occasionalmente a spostarsi verso le valli circostanti.

Ci sarà invece una parte del Paese, ci riferiamo ovviamente al Sud, dove il quadro meteorologico generale non farà registrare particolari scossoni. Su queste aree dunque non solo si avranno condizioni di tempo generalmente stabile, ma resteremo in un contesto termico ancora molto caldo.