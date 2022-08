Un’estesa lacuna depressionaria colma d’aria fresca in quota, presente sull’Europa Centro-Orientale, continua a condizionare il meteo anche sull’Italia. Già da giorni l’instabilità imperversa sul nostro Paese, con molti temporali soprattutto nelle ore diurne.

Questo contesto instabile ha rappresentato un’autentica novità, dopo settimane e settimane nelle quali l’anticiclone africano l’ha fatta da padrone. Il cambio di circolazione, con il progressivo ingresso d’aria fresca, ha nettamente ridimensionato la calura.

Le correnti fresche nord-orientali favoriranno ancora instabilità per qualche giorno, prima del ritorno dell’alta pressione. In particolare, c’è da monitorare una nuova ondata di temporali dovuta all’ingresso imminente verso l’Adriatico di un vortice ciclonico in quota, in movimento retrogrado dai Balcani.

Le conseguenze sono evidenti, con il ritorno temporaneo dell’instabilità sul Nord Italia e non solo al Centro-Sud come avviene da giorni. Il meteo è quindi capriccioso su gran parte d’Italia, con fenomeni temporaleschi occasionalmente anche intensi.

Sabato movimentato, domenica più sole

Questa nuova ondata temporalesca sabato si localizzerà verso il Centro-Sud, con frequenti rovesci fin dal mattino su Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria e buona parte del Sud Peninsulare, eccetto la Calabria. In giornata i temporali si intensificheranno su tutte le aree interne, specie del Meridione.

Qualche acquazzone pomeridiano si attiverà anche sulla Sardegna nord-orientale. I rovesci temporaleschi raggiungeranno poi Calabria e Sicilia tirrenica verso la sera di sabato, mentre un miglioramento si avrà sulle regioni centrali.

Come proseguirà il weekend? Ci sono ottime prospettive per la domenica, grazie al ritorno dell’anticiclone da ovest che garantirà generali condizioni di bel tempo, a parte residui disturbi all’estremo Sud. Qualche temporale, tra pomeriggio e sera, raggiungerà le Alpi Occidentali, segnale di novità per Ferragosto.

La giornata del 15 vedrà infatti l’Italia divisa in due, con un peggioramento al Nord dove avremo piogge sparse. Molte nubi interesseranno anche il Centro Italia con qualche acquazzone tra Toscana, Umbria e Marche, mentre altrove domineranno sole e caldo.