Come definire un periodo di fine Estate se non tropicale quando, la temperatura dei mari è sopra la media, ed è simile a quella dei grandi bacini marini tropicali? Inoltre, la temperatura dell’aria continua ad essere elevata, decisamente sopra la media, e sarà pur vero che la norma di riferimento è aumentata, e ciò è un’aggravante che suffraga la presenza estiva e di inizio dell’Autunno del clima tropicale nel Mediterraneo.

Lo confermano i temporali marittimi d’Agosto, pesantissimi come intensità, con nubifragi soprattutto al Sud Italia ed in Sicilia, le aree più secche d’Estate. Le affinità con il clima mediterraneo continuano a spostarsi verso nord, e questa Estate avvolgono tutto il Nord Italia, e all’estero mezza Francia per raggiungere i Balcani, il Mar Nero e addirittura l’Ucraina, la Bulgaria e la Romania, la Moldavia, dove d’Estate dovrebbero cadere le maggiori piogge dell’anno, e invece è piovuto pochissimo e c’è una diffusa emergenza siccità.

L’evoluzione meteo dei prossimi giorni sarà scandita da questo tempo che sarà un mix di clima tropicale e influenze del Sahara, con tentativi di infiltrazioni di aria oceanica che comincerà a dare a tratti un palliativo sollievo alla calura il Nord Italia, dove si metterà anche a piovere in linea con le medie di riferimento entro la prima decade di Settembre. Ma le piogge non saranno sufficienti a stoppare la lunga siccità, ma potrebbe essere un buon inizio.

Il fine settimana sarà caldo, con maggiori anomalie della temperatura nelle ore notturne, però domenica sembrerebbe esserci un modesto calo della temperatura massima, ma la notte ben poco cambierà. Temperature massime estreme sino a circa 35 gradi nelle zone interne della Sardegna,

Tra sabato e domenica si verificheranno temporali sparsi e piovaschi. Localmente si potrebbero verificare temporali anche di forte intensità.

Lunedì prevarranno ampie aree con bel tempo, ma con qualche addensamento nuvoloso nei rilievi. Temperatura stazionaria.

Martedì si avrà una spinta d’aria molto calda verso la Sicilia e soprattutto la Sardegna, poi le regioni tirreniche. Ma l’aumento della temperatura si estenderà a tutta l’Italia. Parziale peggioramento al Nord Italia con temporali sparsi anche di forte intensità.

Insomma, con valori di temperatura massima spesso oltre i 30 gradi, minima sopra i 20 quasi ovunque tra pianura e collina, la bassa montagna del Centro Sud, l’umidità elevata, ma non troppo, temporali sparsi, ci sono le caratteristiche di un clima tropicale.