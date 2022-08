L’Italia torna a dividersi in due sul fronte meteo climatico. Nei prossimi giorni sole stop al Nord e su varie aree del Centro, mentre al Sud l’estate proseguirà ancora senza grossi intoppi.

Da una parte troveremo il flusso umido ed instabile atlantico che sarà esaltato ulteriormente da un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa. Man mano che ci si sposterà verso le regioni meridionali invece, registreremo una timida presenza dell’alta pressione africana sempre pronta ad approfittare di qualsiasi occasione gli si presenti per risalire la china. E lo farà impetuosamente.

Detto ciò il meteo sarà destinato a dare segnali di peggioramento già dalla seconda parte di Martedì quando i cieli si faranno sempre più grigi a partire dalle regioni alpine del Nord Ovest dove entro sera inizieranno i primi fenomeni anche sotto forma di rovescio temporalesco.

Poche invece le novità al Centro e soprattutto al Sud Italia dove le uniche note stonate saranno dovute ai soliti nuvoloni pomeridiani a ridosso dei monti capaci comunque di dar luogo a locali e brevi temporali specialmente sui rilievi calabresi.

La notte porta consigli? Forse! Ma in questo caso porterà sicuramente la pioggia e anche qualche temporale. Sarà il caso delle regioni del Nord dove il moderato fronte perturbato arrivato la sera di Martedì sulle regioni di Nord Ovest traslerà molto rapidamente verso levante tant’è che Mercoledì saranno parecchie le regioni del Nord dove sarà utilizzato l’ombrello e dove si dovrà fare molta attenzione ai forti temporali, alle intense raffiche di vento e non per ultime le tanto temute grandinate.

Ma il brutto tempo inizierà a disturbare l’apparente quiete atmosferica anche su alcuni comparti del Centro in particolare la dorsale appenninica e il versante adriatico. Anche qui rigorosamente ombrelli a portata di mano in quanto rovesci e alcuni temporali saranno altamente probabili.

E al Sud? Ancora nessun cambiamento. La timida e calda coperta anticiclonica di matrice africana, continuerà infatti a dispensare condizioni atmosferiche tipicamente estive, con parecchie ore di sole e temperature ovviamente più alte. Faranno tuttavia sempre eccezione i rilievi dove nelle ore più calde sono attese le solite note d’instabilità.

Per gli amanti de bel tempo però, le cattive novelle non finisco qui! Salvo ormai improbabili rovesciamenti sul fronte previsionale, anche in quel di Giovedì il meteo non riuscirà a trovare la via della quiete. Sotto osservazione saranno le regioni del Nord Est e gran parte del Centro dove il tempo proseguirà a fare i capricci, mentre sul resto del Paese si registrerà una maggiore calma atmosferica nonostante non mancherà qualche noia pomeridiana a ridosso dei monti. Insomma, avremo un meteo movimentato.