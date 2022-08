Mancano una decina di giorni a settembre ed il meteo è recentemente cambiato all’insegna di nubifragi violentissimi. Subito si sono palesate tutte le potenzialità derivanti dall’eccesso di calore degli ultimi mesi. E’ bastato l’inserimento repentino di un vortice d’aria fresca in quota per creare un autentico putiferio.

Nubifragi, raffiche di vento da uragano e grandine grossa sono stati la cronaca meteo in molte regioni, senza che nemmeno sia giunta una vera perturbazione. Tutto ciò si è scatenato in modo così furioso anche per lo scontro micidiale dell’aria fresca con quella molto più calda che risaliva dal Nord Africa.

Il surplus termico di quest’estate ha surriscaldato anche i mari, non solo l’atmosfera. Ora questo accumulo esagerato di calore non può disperdersi come nulla fosse, ma anzi si dissiperà lentamente. Ciò potrà contribuire a dare non poca energia alle prime intense perturbazioni autunnali.

Mai come quest’anno c’è preoccupazione per quello che potrebbe rivelarsi un Autunno dal meteo estremo. Non è una certezza e quindi non vi è un allarme specifico, ma c’è il rischio di dover fare i conti con episodi cattivi di maltempo che potrebbero purtroppo sfociare in disastri e tragedie.

Ancora caldo in vista e pericolo crescente per l’Autunno 2022

Non sappiamo quando arriverà il momento nel quale l’autunno mostrerà il suo volto peggiore, ma si rischia di pagare un prezzo altissimo. Il quadro generale appare preoccupante le prossime settimane, cercando una traccia di possibili scenari da trend climatici supportati dai cosiddetti “modelli stagionali”.

La preoccupazione aumenta in virtù del fatto che tornerà il grande caldo africano a cavallo fra fine agosto ed inizio Settembre. Sarà l’ennesima ondata di calore di un’Estate 2022 iniziata precoce, che ora sembra avere intenzione di allungarsi e rubare un pezzo d’Autunno, come peraltro avviene sempre più di frequenti negli ultimi anni.

L’ennesimo caldo anomalo, ancor più a fine stagione, rappresenta un rischio aumentato per il seguito e probabilmente anche per quello che potrebbe accadere già nel corso di Settembre. Tutto ciò si tradurrà in maggiore carburante a disposizione per lo sviluppo di fenomeni estremi.

La prima parte d’autunno potrebbe quindi vedere un mix tra temperature sopra media e fenomeni temporaleschi violenti. Sono sufficienti piccole gocce fredde mediterranee, senza quindi nemmeno la necessità dell’ingresso delle perturbazioni atlantiche.

Il mare caldo rischia di essere un bacino energetico esplosivo. Se tali anomalie dovessero mantenersi così elevate, vivremo un autunno nel quale ci sarà un maggiore rischio di sviluppo dei Medicane, le potenti depressioni mediterranee dall’aspetto del tutto simile agli uragani atlantici.