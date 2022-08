L’Estate va un po’ in crisi, con meteo che cambia a causa del cedimento dell’anticiclone africano. C’è un evidente scombussolamento circolatorio che sta portando l’alta pressione a spostare i propri massimi verso l’Europa Nord-Occidentale, lasciando così scoperta l’area mediterranea.

Il lungo dominio anticiclonico subtropicale vede quindi una pausa, che favorisce l’allentamento della canicola con condizioni di caldo estivo più sopportabile. Non è al momento ancora ipotizzabile alcuna rottura estiva, anche se andiamo verso una fase meteo più dinamica.

Correnti più fresche dall’Europa Nord-Orientale hanno già iniziato a fare irruzione sull’Italia a partire dal Nord, ma ora tendono a dilagare anche al Centro-Sud. I contrasti termici e l’indebolimento del campo anticiclonico favoriscono i temporali soprattutto nelle ore più calde.

Oltre all’instabilità, le temperature sono previste in ulteriore diminuzione sull’Italia, specie lungo i versanti adriatici e sul Meridione. I valori si riporteranno già martedì nella norma stagionale ed avremo quindi un contesto decisamente più sopportabile con caldo nella norma.

Questa circolazione d’aria fresca ed instabile tenderà a protrarsi sino almeno a giovedì-venerdì. Ad essere più coinvolte saranno le regioni meridionali, meno il Nord dove le temperature riprenderanno a guadagnare qualche grado, ma senza eccessi di calore e di umidità.

Verso Ferragosto nuovi cambiamenti

Nel weekend lo scenario potrebbe cambiare, con il ritorno di un po’ di caldo a partire dalle regioni settentrionali e dai versanti tirrenici. In questa fase l’Italia potrebbe risentire di una nuova rimonta anticiclonica subtropicale, con lo spostamento sull’Est Europa della circolazione fresca ed instabile.

La nuova fiammata africana potrebbe poi interessare il Centro-Sud a partire dal Ferragosto, mentre al Nord incomberebbe un nuovo peggioramento da ricondurre all’affondo di un impulso instabile atlantico. L’Italia potrebbe così trovarsi divisa in due nei giorni subito dopo Ferragosto.

C’è quindi la conferma di un tempo più movimentato a cavallo e subito dopo Ferragosto. L’anticiclone africano non sembra avere più la stessa forza mostrata nelle scorse settimane per imporsi e mettere radici in modo duraturo sul Mediterraneo.