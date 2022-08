Nonostante il dinamismo meteo che avremo questi giorni e dell’immediato futuro, la stagione estiva è ancora ben lontana dall’abbandonare il nostro Paese. Anzi, con l’inizio della prossima settimana, ci attendono calde sorprese sul fronte meteorologico.

Vi abbiamo parlato di una forte ondata di calore che potrebbe innalzare i temporali tra Sud Italia, Sardegna e Sicilia, anche oltre i 40 gradi nelle zone interne. Valori, comunque a carattere locale.

Attualmente l’Italia è praticamente divisa in due. Sul settore centrale e settentrionale affluisce aria umida ed instabile dall’Atlantico, mentre sulla parte più meridionale si fa sentire un timido respiro anticiclonico di matrice africana.

Ciò determinerà anche nei prossimi giorni un contesto meteo assai instabile e instabile sulle regioni del Centro e del Nord, viceversa sul Mezzogiorno si avvertirà uno scenario ancora estivo con tempo nel complesso tranquillo e temperature più alte.

L’anticiclone africano infatti, nonostante si farà sentire sul nostro meridione per alcuni giorni continuerà a mantenere il suo cuore bollente verso latitudini più consone alle sue origini in attesa di qualche elemento in grado di fornirgli la spinta necessaria per ergersi nuovamente verso l’area mediterranea e l’Italia.

Tutto ciò accadrà proprio con l’inizio della prossima settimana ed il copione sarà lo stesso delle classiche ondate di calore che investono con sempre maggior frequenza il nostro Paese.

Un ciclone che scenderà dal Nord Europa verso la Penisola Iberica e il richiamo d’aria calda in risalita dalle bollenti terre sahariane verso l’Italia. Si aprirà dunque una parentesi nuovamente caldissima per tutti anche se le regioni del Nord potrebbero rimanere leggermente ai margini di questa ennesima offensiva africana.

La parte più calda dell’alta pressione infatti, sembra destinata a colpire soprattutto il Sud, le due Isole Maggiori e gran parte del Centro specialmente il comparto tirrenico. Su queste aree a farla da padrone non ci sarà solo una discreta stabilità atmosferica, ma ci penseranno pure le temperature a riempire la cronaca meteorologica. Qui infatti le colonnine di mercurio saranno destinate a schizzare verso l’alto attestandosi così su valori ben superiori alla media del periodo specialmente sulle isole Maggiori.

In un contesto climatico meno caldo ed atmosferico un po’ più incerto, si troveranno invece le regioni del Nord dove un timido afflusso atlantico riuscirà a interessare specialmente le aree alpine e prealpine dove nelle ore più calde della giornata qualche rovescio e alcuni temporali saranno spesso dietro l’angolo.

Difficile al momento ipotizzare quando l’atmosfera tornerà a percorrere sentieri più consoni al calendario anche perché il mese di Settembre si è spesso mostrato molto favorevole al prolungamento della stagione estiva. Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno prima di sciogliere un’eventuale prognosi meteo.