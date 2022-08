Siamo entrati già da qualche giorno nella seconda metà del mese di Agosto e la stagione comincia a dare i primi segnali di stanca. Ci sta abbandonando il bollente anticiclone africano e le temperature hanno già mostrato evidenti segnali verso il basso. Ma attenzione, il caldo non è finito proprio, e già di questo su molte regioni d’Italia ve ne siete accorti.

Tuttavia su scala generale non si intravede ancora qualcosa in grado di minacciare tratti di questa ultima parte di Agosto. Anzi, dopo un inizio di settimana governato i gran parte dai venti di Maestrale, comunque in attenuazione, parrebbe che le giornate di Mercoledì 24 e Giovedì 25 una spinta verso sud da parte di un profondo vortice ciclonico collocato intorno nel Regno Unito, inneschi un richiamo di venti caldi dal nord Africa in direzione Italia.

Queste calde correnti d’aria non faranno altro che gonfiare un nuovo promontorio di alta pressione sub-tropicale le cui caratteristiche però risulteranno sicuramente meno invadenti rispetto a quelle dei mesi precedenti. Insomma, senza giri di parole in questo lasso di tempo le temperature torneranno a guadagnare alcuni gradi riportandosi su valori superiori alla media climatologica del periodo.

E sul fronte meteo cosò accadrà nei prossimi giorni? Fino alla giornata di Mercoledì il tempo risentirà ancora della presenza di un vortice sui Balcani che contribuirà a mantenere un contesto atmosferico lievemente instabile soprattutto sulle regioni del Sud specie sull’area del basso Tirreno, come anche la Sicilia orientale. Qui ci attendiamo lo sviluppo di temporali a carattere sparso, specie al pomeriggio.

Sul resto d’Italia godremo sicuramente di un contesto meteo spesso stabile, minato solo da qualche addensamento pomeridiano a ridosso dei rilievi alpini e localmente su quelli appenninici più settentrionali. Qui il rischio di pioggia si manterrà decisamente basso anche se, come ben sappiamo, sui monti conviene sempre tenere un ombrello nelle vicinanze. In questo periodo dell’anno, nei monti i temporali improvvisi sono abbastanza probabili.