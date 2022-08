Al momento l’Italia è in una sorta di terra di nessuno e dunque oggetto di un moderato dinamismo sia sul fronte meteo e sia su quello termico.

Il grande caldo degli inizi del mese sembra quasi un ricordo nonostante non ci siano particolari segnali di una possibile e forte crisi stagionale cosa che spesso succedeva invece propri subito dopo il Ferragosto .

Ma cosa ci aspetta dunque sul fronte meteo climatico nel medio termine? Prendendo in esame proprio il periodo subito dopo il Ferragosto, i centri di calcolo ci indicano la presenza di due figure principali. Da un lato, a sud del nostro Paese, troveremo il solito anticiclone africano, sempre pronto a risalire di latitudine. A nordovest dell’Italia invece e per la precisione tra il Regno Unito e la Francia bisognerà tenere d’occhio un vortice ciclonico che inizialmente punterà la Spagna, ma in seguito muoverà il suo baricentro verso est venendo così a lambire le nostre regioni del Nord e al tempo stesso richiamando calde correnti sahariane verso il nostro Mezzogiorno.

Tradotto in soldoni ecco che già da Mercoledì 17 e almeno fino a Venerdì 19 il nostro Paese verrà letteralmente spaccato in due con le regioni del Sud e parte del Centro sotto l’invadenza di un ritrovato anticiclone africano, mentre al Nord l’influenza del vortice prima citato manterrà condizioni di tempo più incerto e nettamente meno caldo.

Dando poi uno sguardo più avanti, sembra possibile un ulteriore espansione del vortice ciclonico sul nostro Paese pronto a coinvolgere anche le regioni del Centro e del Sud dove il grande caldo andrebbe così a battere in ritirata.

Attendiamo conferme.