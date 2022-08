Le elaborazioni meteo ad alta risoluzione confermano la fase di caldo, con temperature in sensibile aumento soprattutto nella Penisola, la Sardegna e la Sicilia. Ma l’ondata di caldo forse avrà una durata inferiore rispetto a come appariva in precedenti proiezioni dei calcolatori.

Vorremo far notare come sia sufficiente uno sbuffo d’aria calda per innalzare i termometri verso l’alto, verso quei valori che un tempo indicavano una forte ondata di caldo, e che ormai sono divenuti troppo consueti ad ogni stagione estiva.

I 40 gradi si raggiungeranno in altre località tra quelle indicate qui nel seguito, così che in Sicilia si toccheranno i 42 gradi, mentre i 41°C in Sardegna.

E tutto questo caldo non farà altro che incrementare nelle aree marine le temperature attorno ai 30°C, oltre che spingere sempre più in profondità l’ondata di calore del mare. E ricollegandoci al rischio di eventi meteo estremi, questi si iniziano a intravvedere nelle previsioni del medio termine, oltre che quelli derivanti dall’instabilità atmosferica che giunge dai Balcani proprio oggi con un vortice ciclonico in quota.

Temperature massime fino al 16 agosto 2022 per i capoluoghi italiani

Tortolì 40°C

Catania, Sanluri 39°C

Villacidro, Iglesias, Carbonia, Reggio di Calabria 38°C

Messina, Cagliari, Foggia 37°C

Palermo, Ragusa, Caltanissetta, Crotone, Trapani 36°C

Oristano, Nuoro, Ferrara, Matera, Olbia, Benevento, Lanusei, Lecce, Siracusa, Bologna, Firenze, Forlì, Cosenza, Sassari, Rovigo 35°C

Prato, Brindisi, Modena, Terni, Andria, Catanzaro, Padova, Mantova, Pistoia, Tempio Pausania, Vicenza, Cesena 34°C

Agrigento, Caserta, Reggio nell’Emilia, Lucca, Verona, Barletta, Enna, Roma, Taranto, Arezzo, Napoli, Frosinone, Siena, Avellino, Parma, Treviso, Gorizia, Pordenone, Ascoli Piceno, Viterbo 33°C

Bari, Cremona, Trani, Pisa, Ravenna, Grosseto, Udine, Brescia, Isernia, Piacenza, Salerno, Pesaro, Genova, Pavia, La Spezia, Rimini, Trieste, Bolzano, Lodi, Trento, Ancona 32°C

Campobasso, Asti, Milano, Rieti, Vibo Valentia, Alessandria, Carrara, Latina, Monza, Savona, Verbania, Pescara, Vercelli, Venezia, L’Aquila, Livorno, Como, Macerata, Novara, Perugia 31°C

Bergamo, Torino, Lecco, Sondrio, Urbino, Massa, Chieti, Imperia, Potenza 30°C

Belluno, Teramo, Aosta, Fermo, Varese 29°C

Cuneo 28°C

Biella 27°C