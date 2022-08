Una fulminea ondata di calore immetterà per il richiamo di aria rovente dall’Africa, masse d’aria provenienti direttamente dal Sahara, determinando correnti mediamente sciroccali che tenderanno a innalzare entro le prossime 24-48 ore la temperatura su un’ampia parte dell’Italia.

Sarà piuttosto limitato l’effetto del cambiamento sul settore nord-occidentale dell’Italia, anche perché affluirà aria instabile che innescherà temporali che nel corso della giornata di mercoledì assumeranno forte intensità.

Il caldo raggiungerà anche le regioni nordorientali, dove però non si toccheranno valori estremi. Temperature elevate, molto superiori alla media sono attese in Emilia Romagna.

L’ondata di caldo sprigionerà una calura rovente in Sardegna, Sicilia, regioni meridionali, in alcune località si avranno picchi di temperatura sino e oltre i 45 °C. Non è da escludere che in alcune zone si possano misurare le temperature più elevate di tutta l’estate. Qui nel seguito abbiamo elencato una stima delle temperature massime estreme dell’evento meteo di caldo.

Successivamente al picco di temperatura, avremo una diminuzione sensibile dei valori, ma in genere, ad eccezione di alcune aree, i valori resteranno sopra quelli medi del periodo. Non solo, l’anticiclone africano persisterà nel tempo per molti giorni ancora.

Temperature massime fino al 20 agosto 2022 per i capoluoghi

Palermo 44°C

Cosenza, Oristano 42°C

Benevento 41°C

Iglesias, Carbonia, Catania, Sassari 40°C

Sanluri, Trapani, Caserta 39°C

Chieti, Andria, Ragusa, Caltanissetta, Vibo Valentia, Villacidro, Foggia, Reggio di Calabria, Avellino 38°C

Terni, Cagliari, Salerno, Trani, Bari, Messina 37°C

Agrigento, Ascoli Piceno, Barletta, L’Aquila, Napoli, Roma, Potenza, Siracusa, Crotone, Enna, Rieti, Viterbo, Lecce 36°C

Taranto, Firenze, Pescara, Frosinone, Isernia, Bologna, Modena, Tortolì, Brindisi, Prato, Pistoia, Ferrara 35°C

Campobasso, Matera, Catanzaro, Tempio Pausania, Forlì, Teramo, Reggio nell’Emilia, Latina, Arezzo, Mantova, Olbia, Rovigo, Siena 34°C

Perugia, Asti, Urbino, Verona, Alessandria, Lanusei, Verbania, Nuoro, Parma, Vicenza, Grosseto, Lucca, Pordenone, Cesena, Pavia, Trento, Cremona 33°C

Vercelli, Torino, Bolzano, Gorizia, Milano, Novara, Pisa, Trieste, Udine, Padova, Treviso, Como, Piacenza, Brescia, Macerata 32°C

Monza, Lecco, Livorno, Lodi, Ravenna, Ancona, Fermo, Carrara, Pesaro, Rimini, Varese 31°C

La Spezia, Belluno, Sondrio, Bergamo, Massa, Genova, Imperia, Venezia 29°C

Biella, Savona, Aosta, Cuneo 28°C