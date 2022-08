E’ ancora lontana la stabilità dei giorni scorsi e soprattutto il grande caldo che ha caratterizzato gli inizi del mese. Ora l’atmosfera risulta meno calda, più dinamica e dunque maggiormente soggetta ad improvvise note d’instabilità.

La ragione è da attribuire ad un vortice di bassa pressione collocato sulle vicine terre di Balcani dalle quali, a fasi alterne, si mettono in viaggio verso il nostro Paese masse d’aria più fresca pronte a provocare parecchie note d’instabilità e contribuendo ovviamente a mantenere un contesto climatico tutt’altro che caldo.

Nei prossimi giorni dunque assisteremo a scenari molto simili a quelli attuali. Si partirà infatti da un Sabato con rischio di temporali pomeridiani sulle regioni del Sud per poi arrivare a condizioni meteo più stabili e soleggiate sul resto del Paese soprattutto sui comparti pianeggianti. Laddove ci sarà più sole le temperature faranno anche qualche piccolo passo in avanti.

Ma le temperature di passi in avanti ne faranno sicuramente di più in quel di Domenica. Grazie ad un veloce e temporaneo aumento della Pressione il bel tempo avvolgerà praticamente tutto il Paese fatta eccezione per le solite note d’instabilità pomeridiana a ridosso dei monti.

Ci prepariamo così ad un Ferragosto caldo e soleggiato? Purtroppo no, almeno non per alcune regioni. La pressione infatti tornerà a calare sulle regioni del Nord dove nel corso della giornata si eleverà nuovamente il rischio di temporali, dapprima a ridosso dei rilievi ma in rapido sconfinamento verso molti angoli della Val Padana.

Meglio invece andranno le cose al Sud e su gran parte del Centro dove le uniche note stonate saranno a carico della dorsale appenninica centrale dove potrà scoppiare qualche improvviso temporale di calore. Altrove dominerà il bel tempo in un contesto climatico anche abbastanza caldino.