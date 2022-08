La rovente Estate 2022 si appresta a perdere colpi, con meteo che si fa via via più instabile a causa di crescenti ingerenze d’aria fresca dal Nord Europa. Fa ancora molto caldo, ma stavolta l’anticiclone africano non è in grado di esibire troppo i muscoli ed inizia a dare evidenti segni di stanchezza.

Tornerà la pioggia in molte regioni, ma si tratterà di episodi prettamente temporaleschi e non collegati all’arrivo di vere e proprie perturbazioni. Avremo quindi fenomeni distribuiti in modo irregolare, occasionalmente violenti a carattere di nubifragio, con grandine e colpi di vento.

Nel corso di questo weekend crescerà il peso dei temporali con ulteriori fenomeni violenti che potrebbero abbattersi sul Nord Italia. Non solo l’Arco Alpino, ma anche la Val Padana sarà esposta al rischio di temporali particolarmente intensi.

Periodo instabile più lungo del previsto

L’instabilità che prenderà piede sull’Italia potrebbe durare diversi giorni, a causa di una lacuna ciclonica in quota che metterà radici sul Mediterraneo Centrale. Prima saranno le regioni del Nord il bersaglio dei violenti temporali, ma nella prossima settimana toccherà anche al Centro-Sud.

Le correnti più fresche nord-orientali in arrivo dai Balcani, a fronte di un’area di alta pressione attesa in rinforzo tra Gran Bretagna e Mare del Nord, esporranno quindi l’Italia ad essere sotto tiro dei flussi d’aria instabile che favoriranno l’escalation dei temporali.

Questa situazione potrebbe protrarsi sin verso il Ferragosto, anche se la tendenza meteo per il lungo weekend festivo è al momento incerta. L’Italia potrebbe infatti ritrovarsi a metà strada tra la circolazione fresca ed instabile balcanica ed un ritorno dell’anticiclone da ovest.

In tale contesto, le temperature diminuiranno un po’ ovunque entro l’inizio della settimana verso valori più tipici del periodo. Gli estremi di 37-38 gradi lasceranno spazio ad un clima più dolce con temperature massime attorno ai 30-33 gradi, in assenza di temporali che causeranno bruschi ed improvvisi cali termici.

Nel corso della settimana verso Ferragosto le temperature caleranno ulteriormente al Centro-Sud, assestandosi su valori nella media se non localmente al di sotto. Un po’ di caldo tornerà al Nord e su parte dei versanti tirrenici, ma si tratterà di caldo estivo senza particolari eccessi verso l’alto.