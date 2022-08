Ha subito un duro colpo l‘estate dei 40°C che fino a pochi giorni fa avvolgeva molte regioni del Paese, mentre ora si vede costretta ad un umiliante ritiro verso latitudini più meridionali e pronta ad abbandonare così anche le regioni del Sud dove fino a tutto Venerdì le temperature sono rimaste decisamente alte.

Questo cambiamento sul fronte meteo climatico, ancora ben lontano comunque dall’essere considerato come una vera e propria svolta, ha provocato un’intensa parentesi di maltempo che ha colpito soprattutto le regioni del Nord e parte del centro dove il contesto termico ha ritrovato un assetto decisamente più consono ai nostri standard climatici.

Solo al Sud il bollente anticiclone africano è riuscito in questi ultimi giorni a portare una forte stabilità al Sud e soprattutto un quadro termico davvero bollente. Come detto però anche il Sud verrà presto liberato dal grande caldo grazie all’arrivo di venti più freschi e secchi dai quadranti Nordoccidentali.

Quando si parla di venti da Nordovest la prima parola che dobbiamo ricordare sempre è Maestrale. Saranno infatti i venti di Maestrale che da un’azione congiunta da parte dell’anticiclone delle Azzorre ed un vortice ciclonico in transito poco a nord dell’arco alpino diretto verso i Balcani, inizieranno ad attivare una ventilazione Nordoccidentale via via sempre più sostenuta.

Le propaggini poi dell’anticiclone delle Azzorre, regaleranno un fine settimana abbasta soleggiato sulle regioni settentrionali e centrali in un contesto climatico davvero gradevole. Ma il sole riuscirà comunque a baciare molte aree del Sud fatta eccezione per l’area del basso Tirreno e le rispettive aree appenniniche dove il vortice ciclonico sui ormai sui Balcani, continuerà in arte ad influenzare le regioni del Sud.

Pure con l’inizio della prossima settimana si manterrà tale il quadro meteorologico generale anche se all’orizzonte si prepara un nuovo tentativo dell’alta pressione africana di riprendersi almeno una fetta dell’area mediterranea. Ci riuscirà? Presto per dirlo.

Ma in tutto questo contesto non mancheranno i temporali a macchia di leopardo, meno diffusi rispetto agli scorsi giorni, con un tutto attorno temperature in rapida risalita anche oltre i 30 gradi. Il Mediterraneo continua ad essere caldo, ed ecco che allora il mix di caldo e mare saranno l’ideale conduttore per l’innesco di locali, ma violenti temporali.

Ne sanno qualcosa coloro che d’improvviso si sono trovati con l’auto bollata dalla grandine, i vetri infranti, illuminati dal sole estivo che ha fatto capolino dopo il disastro. Questo è meteo estremo, e purtroppo si ripresenterà ancora.