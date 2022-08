Prosegue questa pazza estate che praticamente da metà maggio arroventa le nostre ormai assetate ed aride terre.

Sull’area del mediterraneo infatti soggiorna da mesi un vasto capo di alta pressione di matrice sub tropicale che a fasi alterne riesce ad alzare il suo baricentro dalle bollenti aree sahariane fino al nostro Paese. Anzi, a dire il vero riesce a salire anche più in alto di latitudine.

Queste sue migrazioni costringono così l’Italia ad essere spesso avvolta da condizioni meteo climatiche poco consone alle nostre latitudini con lunghissime fasi di tempo stabile e soprattutto troppo caldo.

Nei prossimi giorni il quadro meteorologico seguirà dunque questo percorso. Dopo una residua fase d’instabilità che ha colpito le estreme regioni di Nordest, ora la pressione torna a salire, il tempo migliora e le temperature inizieranno a puntare verso l’alto.

Già da Mercoledì 3 infatti il quadro meteorologico generale volgerà verso un ulteriore miglioramento, ma soprattutto tornerà a fare tanto caldo su tutto il Paese con valori massimi sopra i 36/37°C su molte aree della Val Padana e in quelle interne del Centro e del Sud, valori destinati a salire ulteriormente tra Giovedì 4 e Venerdì 5 quando si salirà addirittura fino a toccare la soglia dei 40°C.

Tutto questo caldo sarà inoltre accompagnato dal bel tempo e per trovare qualche nota stonata bisognerà salire in alta montagna sia sui rilievi alpini, sia sulla dorsale appenninica centro-settentrionale. Qui consigliamo infatti di tenere un ombrello a portata di mano in quanto l’eccessiva calura potrà favorire lo sviluppo di improvvisi temporali di calore.

Anche nel futuro a medio termine e lungo termine, anche se aumenterà il rischio di temporali non sembrano esserci particolari cambiamenti, ma per saperne di più vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.