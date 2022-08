Il caldo africano di quest’inizio Agosto avvolge l’Italia ed è innescato dall’ennesima rimonta dell’anticiclone subtropicale che monopolizza la scena meteo sul Mediterraneo e in parte d’Europa. Questa volta però l’anticiclone appare meno potente e solido rispetto a quanto visto nelle ultime settimane.

Considerando la minore forza dell’anticiclone, non manca occasione per improvvisi temporali di calore, che trovano il carburante necessario nelle infiltrazioni d’aria fresca in quota. Questi temporali, sebbene irregolari, risultano più frequenti e organizzati sulle Alpi, lambite dalle code di impulsi perturbati.

Nel corso del fine settimana la vasta area anticiclonica, sempre distesa sull’Europa Centro-Occidentale, tenderà ulteriormente ad invecchiare ed indebolirsi. Nel contempo assisteremo all’intensificazione di ingerenze d’aria fresca in quota, legate al vortice ciclonico nord-europeo con perno sulla Scandinavia.

Questi disturbi saranno molto più evidenti al Nord, dove si creerà una modesta curvatura ciclonica. Frequenti saranno quindi gli episodi di temporali soprattutto diurni non più limitati alle Alpi, ma anche in Val Padana. L’instabilità esploderà in modo sempre più vivace anche lungo la dorsale appenninica.

Rischio nubifragi dopo tutto il caldo eccessivo

Il caldo persisterà ancora e questo darà manforte ai temporali, favorendo fenomeni anche spesso violenti a carattere di nubifragio e accompagnati da grandinate. Le temperature faranno comunque registrare un certo calo soprattutto al Nord dove, oltre ai temporali, farà ingresso l’aria un po’ più fresca oceanica.

Nella giornata di domenica il refrigerio si diffonderà al Nord, dove le temperature massime faticheranno a superare i 30-31 gradi, tenendosi più in basso sulle aree più coinvolte dai temporali. Il caldo resisterà al Centro-Sud, con ancora picchi sino a 38 gradi.

All’inizio della prossima settimana lo scenario sarà il medesimo, con l’accentuazione dei flussi d’aria fresca dal Nord Europa. Avremo quindi altre giornate instabili, con temperature che caleranno ulteriormente non più solo al Nord, ma anche al Centro-Sud.

Questa configurazione potrebbe persistere sin verso il periodo di Ferragosto, sancendo una piccola crisi dell’estate. L’Italia tenderà però a trovarsi in una zona di confluenza fra flussi atlantici ed aria decisamente più calda afro mediterranea, relegata appena ad ovest della Penisola.