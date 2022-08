Da oggi e nei prossimi giorni l’atmosfera estiva proseguirà con ancora un po’ di alti e bassi. L’anticiclone africano sta prendendo la scena sull’Intero bacino de Mediterraneo anche se i sui effetti sul nostro Paese saranno parziali.

Insomma, a conti fatti tornerà il grande caldo, ma non si distribuirà in forma uniforme sul nostro Paese. Ci saranno infatti alcune aree dove le colonnine di mercurio non riusciranno a salire più di tanto a causa di un contesto meteo decisamente meno stabile.

Partendo dalla giornata di oggi Mercoledì 17, ecco che il grande caldo avvolgerà subito le due isole Maggiori e in parte le regioni del Sud e l’area tirrenica del Centro. Attenzione alle zone interne di Sicilia e Sardegna dove i termometri saliranno fino a andare oltre la soglia dei 40°C. Non sono da escludere picchi anche di 45°C in talune località.

Poche invece le novità altrove fatta eccezione per un generale aumento dell’instabilità tra pomeriggio e sera sulle aree alpine e prealpine del Nordovest a causa dell’approssimarsi di una perturbazione atlantica.

Sarà proprio quest’ultima a condizionare il meteo dalla serata di oggi e domani Giovedì su gran parte del Nord dove rovesci e temporali potranno colpire un po’ tutti i settori. I temporali potranno assumere a forte intensità con anche nubifragi. Non sono da escludere pesanti grandinate, vento di raffica anche oltre i 100 km orari.

Giovedì, tempo tranquillo invece al Centro e soprattutto al Sud dove il caldo sarà ancora più inteso specie in Sicilia dove la colonnina di mercurio salirà addirittura sopra i 40°C, con punte anche prossime a 43-45°C in alcune località.

Nuovi scenari invece si prospettano in quel di Venerdì quando la massa d’aria instabile si sposterà sulle regioni del Centro per poi arrivare in parte attenuata in serata al Sud Italia con rovesci e temporali. Possibilità di temporali sparsi anche in Sardegna e Sicilia.

Attendiamoci dunque anche su queste zone l’arrivo di piogge e temporali con annesso un rapido e generale calo termico, ma con valori che potrebbero mantenersi sopra la media.

Da segnalare infatti che il transito di questa massa d’aria instabile decreterà la fine del picco di ondata di calore anche al Sud e la Sicilia, dove soprattutto nel fine settimana si torneranno a registrare valori più consoni, ma sempre sopra la media del periodo.