Dopo la sfuriata temporalesca che proseguirà fino alle porte del weekend, il meteo troverà proprio tra Sabato e Domenica una via d’uscita da questo contesto di forte instabilità,. L’atmosfera dunque si prepara a tornare nuovamente tranquilla anche se probabilmente per poco tempo.

La ragione di questo ritorno a condizioni atmosferica più tranquille sarà da ricercare nell’azione stabilizzante delle propaggini dell’anticiclone delle Azzorre sempre decentrato in pieno Atlantico. Del resto in questi ultimi anni la sua presenza e divenuta quasi un lusso. Ma con questa novità, il tempo tornerà buono soprattutto al Nord Italia, dove la temperatura aumenterà sensibilmente, ma con tasso di umidità non elevato.

Ma subito con l’inizio della prossima settimana, un moderato flusso d’aria fresca in quota in arrivo dai Balcani, si getterà sulle nostre regioni del Centro dove si andrà a formare un piccolo ma insidioso vortice ciclonico pronto a riportare scenari di forte instabilità ad iniziare dalle regioni del Centro-Sud Italia, le Venezie e l’Emilia Romagna. L’instabilità atmosferica sarà più lieve al Nord Ovest.

In seguito l’area ciclonica in quota si sposterà poi verso sud e almeno fino a Mercoledì il quadro meteorologico non riuscirà a trovare una totale stabilità. Solo le temperature riusciranno a fare qualche passo in avanti in attesa di salire con maggiori vigore nei giorni successivi. Questa novità previsionale è molto recente, e ci riserviamo di analizzarla nei prossimi appuntamenti.

Da Giovedì sembra tornare in auge l’anticiclone africano che seppur sotto insidie da nord in una stagione lunga ma ormai avviata verso le sue battute conclusive, riuscirà comunque a riportare una discreta stabilità e soprattutto un nuovo e deciso aumento delle temperature a tutte le quote.

Tornerà allora il grande caldo dei 40°? Probabilmente no da qui ad una settimana, anche se le temperature si manterranno comunque sempre troppo calde rispetto alla media climatologica del periodo. Ma ormai questa non è purtroppo più una novità!