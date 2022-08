Ed ecco una novità meteo: un vortice ciclonico si è formato nei Balcani settentrionali, e nel suo movimento verso sud, andrà ad impattare su molte regioni italiane. Gli effetti di questi fenomeni, d’estate sono di generare un’escalation temporalesca.

In questo contesto, il vortice ciclonico consiste in un cedimento della pressione atmosferica in quota, con la conseguente formazione di una circolazione di venti antioraria, quindi una bassa pressione delle alte quote. Questa scorrerà sovrastando un regime di alta pressione al suolo, tuttavia in cedimento.

Le aree maggiormente esposte saranno quelle orientali, quindi le regioni dell’Adriatico, il Sud Italia e la Sicilia. Già da lunedì 22 si sentiranno gli effetti con temporali in formazione in mare, in estensione alle terre emerse.

Nell’attuale contesto, tal fenomeno andrà a innescare temporali che potrebbero assumere di frequente forte intensità, con il rischio di nubifragi su scala locale e grandinate sparse. E sulla grandine permane il rischio che si presenti con grossi chicchi. Fenomeno ampiamente osservato anche in questi ultimi giorni.

Un peggioramento estivo più marcato si prospetta nelle regioni meridionali, il nord est e l’est della Sicilia, dove i temporali si presenteranno soprattutto tra martedì e mercoledì. Ma non ci sarà un generale maltempo.

Un ruolo lo avranno anche le caldissime acque del Mediterraneo, infatti, taluni temporali potrebbero assumere notevole intensità, con meteo estremo in mare verso le coste.

I temporali, stavolta termo-convettivi, attivi nelle ore più calde del giorno e nella serata, si presenteranno anche nelle regioni nordorientali, forse l’Emilia Romagna, l’Appennino centrale sconfinando in parte anche nel versante tirrenico.

Isolata attività temporalesca è attesa in Sardegna.

La bolla d’aria fredda in quota, con i fenomeni annessi, avrà effetti anche sulle temperature, che al Sud e in parte dell’Adriatico, subirà una lieve diminuzione, specie laddove ci saranno i temporali. Ma non farà freddo, o fresco. Il cambiamento, in generale, salvo temporali particolarmente intensi, non dovrebbe dare noie ai bagnanti e coloro che si trovano in vacanza. Il refrigerio, magari sarà anche gradito per vivere a pieno questo periodo dell’estate.

Successivamente le condizioni meteo torneranno ad essere soleggiate con temperatura in aumento, e caldo estivo ben oltre la media di questo periodo dell’anno, che al contrario dovrebbe essere soggetto ad una stagione estiva calante.