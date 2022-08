Nei prossimi giorni ci saranno parecchi movimenti sullo scacchiere europeo sintomo che la stagione avanza a grandi passi verso un contesto statisticamente meno stabile. Non ci fraintendete però, al momento non ci sono infatti particolari segnali di un declino dell’estate, anzi nel medio termino pare addirittura ci sia spazio per un ritorno del grande caldo anche se ci sono tanti nodi da sciogliere.

Uno tra tutti è il classico braccio di ferro tra un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa e un nuovo tentativo dell’anticiclone africano di riprendersi il maltolto di questi giorni al fine di riportare la bollente stabilità che ha caratterizzato anche l’ultima ondata di caldo dei primi giorni del mese.

Al momento l’evoluzione più accreditata vedrebbe una sorta di mix tra entrambi le situazione che porterebbe ad un’evidente dicotomia sul fronte meteo-climatico sul nostro Paese.

Tutto ciò potrebbe accadere a partire da Martedì 16 quando al Nord avremo un contesto più caldo rispetto a questi giorni ma al tempo stesso anche più temporalesco a causa di una maggior ingerenza da parte del prima menzionato vortice ciclonico. Al Centro e al Sud invece, l’anticiclone africano farebbe sentire la sua pesante influenza in termini di stabilità e soprattutto di caldo con temperature anche di parecchi gradi superiori alla media del periodo.

Insomma, a conti fatti e sempre se tutto verrà confermato, sulle regioni centro meridionali potrebbe tornare il grande caldo dei 40°C, mentre al Nord nonostante un aumento termico il caldo risulterebbe più moderato in un contesto atmosferico sicuramente più dinamico e propenso ad una maggior ingerenza dei temporali.