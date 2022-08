Dopo il caldo estenuante, l’Italia è alle prese con uno sconquasso meteo di certo sorprendente che fa tentennare in modo improvviso l’Estate. Tutto ciò avviene nel cuore della stagione, in quello che è il periodo clou delle ferie. Milioni di italiani si sono spostati e si sposteranno verso le località di villeggiatura.

L’anticiclone africano si è ritirato, mentre l’espansione di una cellula di alta pressione dall’Atlantico verso il Mare del Nord lascia l’Italia scoperta e vulnerabile alla discesa di ulteriori masse d’aria fresche dall’Europa Nord-Orientale.

Un primo impulso instabile si è spinto fino alle regioni più meridionali, con un carico di temporali anche violenti. L’aria fresca che segue manterrà accese condizioni d’instabilità ancora soprattutto al Centro-Sud, dove acquazzoni e temporali saranno protagonisti non solo in montagna.

Non si tratta di precipitazioni continue, ma più che altro sono scrosci improvvisi e di breve duratura, seguiti da ampie aperture del cielo. Questi temporali estivi rovinano in molti casi le vacanze, visti gli sconfinamenti frequenti dalle zone interne verso molti tratti costieri.

Evoluzione Agosto, quanta incertezza

Di fatto questa è una vera e propria crisi dell’Estate, visto come l’instabilità ha affondato il colpo sul cuore dell’Italia Nuovi impulsi d’aria fresca faranno ingresso come una lama nel burro, rinnovando l’instabilità sino a ridosso del weekend.

Non siamo però dinanzi ad una rottura dell’estate, per il momento, considerando l’anticiclone ben presente su buona parte dell’Europa Centro-Occidentale. Il caldo in questa fase imperversa su parte delle nazioni settentrionali del Continente, ma anche sulla Penisola Iberica.

Presto torneremo a parlare del caldo anche sull’Italia, ma non è detto che l’Estate ritrovi una forma smagliante. Più facile che possa esserci l’alternanza tra ondate di caldo e impulsi instabili in arrivo dall’Atlantico via via più ficcanti, che potrebbero di fatto aprire alla rottura, quella vera, stagionale.

Ci sono quindi le concrete possibilità che l’Estate, iniziata prestissimo, possa avviarsi ad un decadimento più veloce rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni. Se andasse in questo modo non sarebbe una cattiva notizia, vista la necessità delle piogge per dare una spallata alla siccità nel più breve tempo possibile.