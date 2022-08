Le previsioni meteo per questo dopo Ferragosto, e sino alla fine del mese, assumono sempre più una maggiore affidabilità, ed emerge che farà caldo eccezionale, con il rischio di situazioni locali anche record. Ma ciò che sta rendendo insostenibile la calura è l’altissimo tasso di umidità che dalle coste si estende alle aree pre-costiere, ma anche oltre.

Viviamo giornate dal clima che ha similitudine con i Tropici, i mari sono divenuti caldi anche in profondità, si sviluppano improvvisi temporali si addensano nel cielo portando pioggia e aumentando l’umidità. Il refrigerio è spesso irrilevante.

E siamo alla vigilia di una fulminea, ma vistosa ondata di caldo. Stavolta una bassa pressione sulla Francia avrà l’effetto pompa, aspirando aria caldissima dall’entroterra nordafricano verso l’Italia, in un contesto di Alta Pressione africana. E se verso il Nord dell’Italia affluiranno temporali sparsi con la possibilità di nubifragi e grandinate, nella Penisola italiana, la Sardegna e la Sicilia, le temperature già elevate saliranno ben oltre quella scala termica estrema che ci si può attendere nel fine Agosto.

Cominciano ad affiorare temperature stimate di 45 gradi su alcune località, mentre i 43°C prospettati quale valore stimato su Palermo, sono ben più che eloquenti.

Ma per la terza decade di Agosto ci sono anche i 40 gradi di Mantova, che se anche fossero poi 38 gradi, sarebbero un valore fuori scala per questo periodo dell’anno, orfano conclamato della Rottura dell’Estate, la cui stagione proseguirà rovente almeno per tutta la restante d’Agosto. Ma fanno specie anche i 39 gradi previsti a Padova, Rovigo e Verona, 38°C a Pavia e varie città della Lombardia.

In merito alle pianure del Nord Italia, tali temperature sono stratosferiche per la seconda decade di Agosto. Ma attendiamo conferma.

Rammentiamo che le temperature qui nel seguito indicate sono da considerare una stima approssimativa.

Palermo 43°C

Cosenza, Catania 41°C

Benevento, Mantova 40°C

Oristano, Pordenone, Padova, Lucca, Rovigo, Verona 39°C

Forlì, Caserta, Cremona, Piacenza, Firenze, Pavia, Roma, Terni, Udine, Iglesias, Carbonia, Grosseto, Lodi, Milano, Trapani, Brescia, Modena, Parma, Prato, Caltanissetta, Reggio nell’Emilia, Treviso, Vercelli 38°C

Bologna, Ferrara, Lecce, Ragusa, Trieste, Vicenza, Novara, Alessandria, Asti, Pisa, Pistoia, Gorizia, Monza, Vibo Valentia, Avellino, Olbia, Reggio di Calabria, Sanluri, Cagliari, Catanzaro, Andria, Siracusa 37°C

Foggia, Cesena, Como, Frosinone, Arezzo, Crotone, Genova, Salerno, Savona, Bergamo, Massa, Sassari, Villacidro, Lecco, Messina, Siena, Torino, Venezia, Brindisi, Napoli, Ravenna, Taranto 36°C

Carrara, Matera, Potenza, Livorno, Latina, Viterbo, Isernia, La Spezia, L’Aquila, Rieti, Enna, Ascoli Piceno, Bari, Tortolì, Varese, Agrigento 35°C

Verbania, Nuoro, Perugia, Rimini, Barletta, Campobasso, Trani, Macerata 34°C

Biella, Imperia, Urbino, Trento, Belluno, Teramo 33°C

Pescara, Tempio Pausania, Lanusei, Bolzano, Ancona, Cuneo, Pesaro, Sondrio, Chieti 32°C

Fermo, Aosta 31°C