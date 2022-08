L’Italia risente al momento di meteo ancora instabile per l’influenza di una circolazione d’aria più fresca presente sui Balcani. L’anticiclone africano non è però scomparso completamente dalla scena e mantiene le proprie posizioni tra Spagna e Portogallo.

Nell’immediato l’anticiclone africano non riuscirà ad espandersi più di tanto verso levante, ma non tornerà nemmeno indietro sui propri passi. L’Italia si troverà ancora a metà strada, per più giorni, tra la depressione balcanica e lo stesso promontorio anticiclonico.

Solo dopo metà settimana la circolazione ciclonica a carattere fresco tenderà a riassorbirsi e ad allontanarsi sulla Turchia. In questa fase l’anticiclone avanzerà più deciso verso l’Italia, comportando meteo stabile e un ritorno a condizioni da piena estate su tutto il Paese. Non mancheranno temporali di calore.

Le temperature risaliranno di qualche grado, ma senza particolari eccessi. Tuttavia avremo caldo, per il periodo, soprattutto al Nord. In genere, nella terza decade d’Agosto le temperature scendono in virtù del cambio di stagione che quest’anno ancora non si vede all’orizzonte.

Verso ondata di caldo anche forte, ma temporali al Nord

La tendenza per gli ultimi giorni del mese appare favorevole ad una marcata e più decisa espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo Centrale, a seguito di una lacuna ciclonica che andrà ad approfondirsi al largo del Portogallo, successivamente alimentata da una saccatura nord-atlantica.

Queste dinamiche sono le più congeniali alle fiammate africane verso l’Italia. Di norma, le vampate di caldo di questo periodo sono molto più limitate in termini di persistenza e sono spesso seguite dalle prime vere intrusioni perturbate.

Qualora questo scenario fosse confermato, sarebbe lecito attendersi un finale d’Agosto non solo stabile, ma anche con temperature ben sopra la media. Di fatto potrebbe aversi caldo intenso, ma è tutta da valutare l’entità di questa fiammata africana.

Tra l’altro, l’Italia potrebbe trovarsi successivamente contesa fra l’aria rovente africana, che potrebbe interessare più direttamente il Centro-Sud e le Isole Maggiori, con il flusso atlantico che proverà a spingere dalla Francia.

L’avvio di Settembre potrebbe vedere meteo esplosivo, con grandi contrasti che preluderebbero a nuovi violenti temporali al Nord. Bisogna vedere se poi l’impulso perturbato atlantico sarà in grado di spazzare via il caldo africano ed eventualmente determinare la vera rottura dell’Estate su tutta Italia.