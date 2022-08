Ci siamo tolti di dosso l’abito più bollente dell’anticiclone africano che ha arroventato l’Italia per tantissimi giorni. Sono tornati i temporali, sono calate le temperature ed il caldo non è più minaccioso come nei primissimi giorni del mese.

Va anche detto però che non siamo stati spettatori di una vera e propria svolta. Anzi, a conti fatti, continua a fare piuttosto caldo, sensazione che una vera crisi della stagione estiva sia in realtà ancora lontana, cosa che, per certi versi, va bene visto il calendario.

L’anticiclone africano infatti non ha mai abbandonato del tutto l’area del Mediterraneo e nel medio termine sembra addirittura intenzionato, secondo il centro di calcolo europeo, a farci l’ennesima visita in questa pazza estate. Se così fosse piomberemo nuovamente nel tunnel del grande caldo, quello dei 40°C per intenderci ed un ritorno inevitabile alla totale assenza di piogge importanti.

Tuttavia in merito a questo possibile scenario rimangono ancora da sciogliere alcuni nodi. Ci sono dubbi infatti, secondo il Centro di Calcolo americano, che tale ipotesi si possa verificare. Le loro elaborazioni ci propongono infatti scenari alquanto differenti con un contesto meteo-climatico ancora molto simile a quello che stiamo vivendo.

Anzi, a dirla tutta e volgendo la nostra attenzione sul dopo Ferragosto, si potrebbero addirittura aprire scenari votati ad una possibile prima vera svolta a causa di un’ulteriore indebolimento del promontorio africano e con il conseguente apporto di maggior aria fresca carica di forte instabilità.

Detto ciò pare evidente come sia assolutamente necessario attendere ulteriori aggiornamenti per vedere quali delle due ipotesi si andrà a concretizzare.