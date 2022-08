L’atmosfera prova ad agitarsi un po’ nel tentativo di rendere, come tradizione vuole, la seconda parte d’Agosto un po’ più movimentata con i classici alti e bassi destinati a proiettarci gradualmente verso il tramonto della stagione estiva.

Nei prossimi giorni invece, non si intravede nemmeno la parvenza di una possibile crisi stagionale. Nonostante una nuova ondata di caldo in atto in questi giorni, ma subito interrotta dal passaggio di una massa d’aria instabile oceanica, già nel corso del prossimo weekend il tempo conoscerà l’inizio di una fase meteo climatica stabile e calda. Il rischio è che divenga molto calda ed estenuante per gli altissimi tassi di umidità nelle aree costiere e pre-costiere, e i valori termici elevati.

In un primo momento a riportarci tanto sole e temperature in aumento ci penserà un cenno di Anticiclone delle Azzorre favorendo un contesto climatico non da caldo eccezionalmente elevato, ma con temperature sopra la media. Le uniche note stonate saranno da attribuire ai soliti temporali di calore che troveranno comunque il loro habitat preferito a ridosso dei rilievi specialmente quelli alpini. Temporali si formeranno anche nei mari, interessando anche aree di terra.

Possibilità di temporali di forte intensità, nubifragi e grandine.

Questo contesto prettamente estivo ma poco gradevole sul fronte caldo, ci accompagnerà almeno fino a Mercoledì 24. Da Giovedì 25 invece, le temperature torneranno a salire, sintomo che qualcosa andrà nuovamente cambiando.

L‘Anticiclone delle Azzorre tornerà a ritirarsi in pieno Atlantico. A ovest del Portogallo si formerà l’ennesimo vortice ciclonico pronto ad attivare un richiamo di caldissime correnti sahariane. A questo punto per l’anticiclone africano ci sarà la via libera per espandersi verso, sino ad avvolgere tutto il nostro Paese.

Tornerà dunque il caldo dei 38-40 gradi? Con tutta probabilità, si Per prima cosa la struttura di questa nuova alta pressione africana, a differenza delle precedenti, sarà un po’ meno adatta ad ospitare aria calda da record.

Insomma, nonostante abbiamo virato verso la seconda metà di Agosto, l’atmosfera sembra ancora ben lungi dal proporci i primi segnali di svolta. Anzi, se tutto verrà confermato, di sole e soprattutto di caldo ne avremo ancora per parecchi giorni.