L’anticiclone delle Azzorre si è allungato dalle sue aree d’origine fino all’Europa orientale costringendo così il suo stretto parente a scendere verso latitudini più meridionali.

Il tempo di questi giorni ha così subito un cambiamento votato ad un ritorno di un’estate più dolce senza i tanto temuti estremi di caldo diffusi (siamo in anomalia termica in molte regioni) e soprattutto in un contesto più salubre e respirabile. Ma fa comunque caldo oltre la media in molte località.

Nei prossimi giorni sull’Italia continuerà ad affluire aria fresca in quita che manterrà non solo un tipo di tempo a tratti incerto specie sui rilievi, ma continuerà a tenere lontano il grande caldo, ma per poco.

Dopo un weekend di Ferragosto dal clima ancora dolce, ecco che da Martedì 16 l’anticiclone delle Azzorre tornerà a ritirarsi in pieno Atlantico lasciando campo aperto all’ennesima rimonta anticiclonica di matrice africana.

Senza giri di parole, gran parte della terza settimana di Agosto trascorrerà in un contesto via via sempre più stabile , ma soprattutto sempre più caldo. Difficile tuttavia dare precisi dettagli sui picchi di temperature che si raggiungeranno.

Dagli ultimi aggiornamenti in nostro possesso ad essere maggiormente colpite dall’ondata di caldo saranno le regioni del Centro-Sud, mentre il Nord dovrebbe toccare temperature di qualche grado inferiori. Ma farà molto caldo ovunque, e l’evento meteo sarà estenuante.

Si potranno tornare a toccare i 40°C ? Al Sud e sulle due isole Maggiori sembra altamente probabile, ma conviene attendere nuovi aggiornamenti prima di dare numeri che non trovano ancora definitive conferme.

Unica cosa certa dunque è il ritorno del grande caldo, dell’afa e di un contesto atmosferico di bel tempo su gran parte del Paese, mentre la siccità proseguirà ancora.