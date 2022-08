Passano i giorni e l’estate sta per entrare nella sua fase più delicata sul fronte vacanze, gioco forza anche dal lato del meteo. Al momento la situazione si può definire ottimale visto che a governare sull’area mediterranea è presente l’ennesimo anticiclone africano per altro in fase di ulteriore rinforzo.

Buone notizie dunque per chi è partito per le tanto agognate vacanze, un po’ meno invece per chi è ancora all’interno delle grandi città dove proprio l’alta pressione africana manterrà un contesto climatico via via sempre più caldo.

Non sono dunque cambiate le prospettive future sul fronte meteo ormai votate senza alcun dubbio verso il ritorno del grande canicola e della quasi totale stabilità atmosferica.

Ma cosa ci aspetta più nel dettaglio nei prossimi giorni? Da giovedì 4 Agosto inizierà la fase più calda di questa ennesima fiammata africana. Tanto sole e temperature anche prossime ai 40°C ci accompagneranno almeno fino a Sabato. Sul fronte caldo le cose andranno peggio sulla Val Padana, ma anche su gran parte delle zone interne del Centro e del Sud.

In quanto al tempo prepariamoci ad una sequenza di giornate perfette per i vacanzieri in quanto sole e stabilità atmosferica riusciranno a dominare senza particolari problemi. Faranno eccezione solo i rilievi alpini e alcuni angoli della dorsale appenninica dove nelle ore più bollenti potrà svilupparsi qualche improvviso temporale di calore.

Dando poi uno sguardo anche al resto del fine settimana, sembra probabile un piccolo cedimento dell’alta pressione africana che potrebbe aprire le porte ad una maggior influenza temporalesca al Nord e non solo sui monti.

Torneremo sull’argomento nei prossimi aggiornamenti.