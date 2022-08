Per le prossime ore le previsioni del Centro Meteo Europeo annunciano temporali anche forti in ampie aree d’Italia.

I fenomeni sono attesi su tutta l’area alpina e prealpina, sempre a macchia di leopardo, ma anche in pianura, tra la Lombardia centro orientale il Veneto occidentali, l’Emilia. Poi di nuovo in Toscana, poi l’Appennino, da quello Ligure sino alla Calabria.

Temporali nel sud delle Marche, quindi le zone interne del sud Lazio, ampie aree della Campania, il sud della Puglia, amplissime aree della Calabria, quasi tutta la Sicilia, il nord est della Sardegna, e forse anche l’est nuorese.

Il rischio di temporali sarà maggiore nel pomeriggio di sabato, coinvolta anche la Romagna, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, quasi tutta la Puglia, quasi tutto il Lazio e la Sardegna.

Insomma, si prospetta un sabato piuttosto temporalesco.

Altri temporali si prevedono per domenica, ma con una maggior diffusione nell’Italia orientale.

I temporali localmente potranno risultare di forte intensità, e non sono da escludere eventuali fenomeni molto intensi, anche con forti rovesci di pioggia a carattere locale, e ancor più occasionali cadute di grandine.

Da segnalare che per sabato si avrà un lieve calo della temperatura al Nord Italia, domenica un nuovo aumento. Lunedì, aria molto calda investirà l’Italia occidentale, specialmente la Sardegna e la Sicilia.

Insomma, siamo in un cambio di stagione, ma attualmente la situazione mantiene profonde caratteristiche simil tropicali. Infatti, avremo temperature sopra la media, umidità generalmente elevata, afa in pianura ed anche in bassa collina.