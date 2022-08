Il passaggio di consegne da Agosto e Settembre sarà caratterizzato da meteo particolarmente movimentato, con il susseguirsi di molteplici impulsi instabili verso l’Italia. Le regioni centro-settentrionali saranno colpite a più riprese da attacchi temporaleschi con fenomeni anche intensi e grandine.

Il primo weekend del nuovo mese non vedrà variazioni, in quanto l’Italia rimarrà sotto tiro di ulteriori flussi instabili veicolati da una depressione atlantica in isolamento poco ad ovest del Regno Unito. Questa posizione favorirà però la risalita, a poco a poco, dell’anticiclone nord-africano verso il Sud Italia.

Ci attende quindi una Penisola spaccata in due. Da un lato le correnti atlantiche instabili al Centro-Nord con meteo capriccioso e clima a tratti più fresco. Dall’altro lato i flussi africani verso il Sud dove le temperature saliranno anche in modo consistente.

I contrasti tra le due circolazioni favoriranno l’innesco di violenti temporali sulle regioni centro-settentrionali. Non saranno fenomeni convettivi solo di natura termica, ma ci sarà un probabile contributo frontale e quindi le precipitazioni potrebbero risultare a tratti più estese ed organizzate.

Grande caldo a partire dalla fine della settimana

Questa fase turbolenta parrebbe aprire le porte al definitivo declino dell’Estate, in vista delle prime manovre dell’Autunno. Ci sarà invece un probabile colpo di scena, riconducibile allo sprofondamento più a sud della depressione britannica.

In tal modo l’anticiclone africano salirà prepotentemente alla ribalta sul cuore del Mediterraneo, accrescendo così notevolmente la propria influenza sull’Italia. Aria molto calda d’origine sahariana invaderà il Sud e le Isole da domenica 4 per poi estendersi al Centro-Sud nei primi giorni della nuova settimana.

Le regioni settentrionali dovrebbero rimanere più ai margini del promontorio anticiclonico subtropicale, esposte ad infiltrazioni instabili oceaniche. Inutile dire che potrebbero aversi le condizioni ideali per violenti temporali associati a pericolose grandinate.

L’ondata di calore potrebbe risultare molto intensa, in particolare sulle due Isole Maggiori dove la colonnina di mercurio potrebbe impennarsi fino a picchi superiori ai 40 gradi. La vampata nord-africana rischia di essere duratura come raramente avviene a Settembre.