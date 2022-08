Le prossime due settimane saranno caratterizzate dalla prosecuzione dell’attività temporalesca. L’evoluzione meteo osservata attraverso il Centro Meteo Europeo prospetta la possibilità di avere precipitazioni soprattutto nelle zone interne.

Ancora una volta le piogge sono viste più marcate nel Nord Italia, però non sono affatto trascurabili quelle previste anche nell’area appenninica, specialmente quella centrale e meridionale, come anche in Sicilia.

Quelle che avremo saranno piogge associate ai temporali, lo si evince, da un’osservazione anche svolta al volo, dalla distribuzione dei fenomeni previsti nella cartina.

Sono piogge che contribuiranno a lenire le ferite della siccità estrema che attanaglia l’Italia, che senza sosta, con anche associata a temperature straordinariamente elevate, continua ad interessarci. Ed il mix di queste due condizioni atmosferiche innesca un peggioramento degli effetti della siccità.

Il tutto sembra procedere secondo uno schema che avevamo individuato a livello stagionale.