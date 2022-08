Non ci saranno solo forti temporali i prossimi giorni, ma il meteo proporrà novità molto importanti. Da una parte le infiltrazioni instabili, legate a correnti fresche atlantiche, prenderanno di mira il Nord ed il Centro Italia. Dall’altra parte l’anticiclone nord-africano tornerà a far capolino sulle regioni più meridionali.

Questo scenario si prospetta nel corso d’inizio settembre, con l’Italia quindi spaccata in due. Gli ultimi giorni d’Agosto vedranno invece prevalenti ingerenze atlantiche con molti temporali a spasso per l’Italia. Solo le Isole Maggiori saranno lambite dall’anticiclone africano, ma con caldo senza eccessi.

Il cambiamento prenderà corpo nella seconda parte della prossima settimana e quindi con l’avvio di Settembre. L’anticiclone nord-africano sarà di nuovo stuzzicato a risalire sul Mediterraneo per l’approfondimento di una circolazione depressionario tra le Isole Britanniche.

Avvio Settembre con la riscossa probabile dell’anticiclone africano

Le ultime proiezioni dei centri meteo più prestigiosi indicano una rimonta più decisa dell’anticiclone africano nel weekend del 3-4 Settembre. Aria rovente potrebbe così invadere le regioni del Sud e le due Isole Maggiori, mentre al Nord e al Centro Italia continueranno ad affluire correnti atlantiche.

La colonnina di mercurio si impennerà sino a valori molto elevati, tanto che tra la domenica 4 Settembre e i primi giorni della settimana successiva si potrebbero raggiungere picchi addirittura superiori ai 35 gradi, se non prossimi ai 40 gradi in Sardegna e Sicilia.

Simili vampate di caldo nord-africano non sono da considerarsi eccezionali nella prima parte di Settembre, momento nel quale iniziano ad accentuarsi i grandi scambi meridiani. Il Mediterraneo Centrale può quindi risentire di fiammate sahariane, in particolare i mari del Sud Italia.

In genere queste risalite d’aria così calda sono di breve durata in questo periodo, non essendoci uno schema barico di blocco come accade più facilmente in piena Estate. D’altronde già da qualche tempo l’anticiclone nord-africano ha perso forza e non ha più quello strapotere di prima, va a fiammate.

Va detto che le temperature saranno sopra media su gran parte d’Italia nella prima parte di Settembre, ma il Centro-Nord resterà esposto a temporali anche molto forti, trovandosi in zona di contrasto fra i flussi in risalita dal Nord Africa e le correnti più fresche d’origine atlantica.