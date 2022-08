Le condizioni meteo estremamente avverse degli scorsi giorni hanno aperto una ferita, un cambiamento forse definibile come Rottura dell’Estate africana che ormai caratterizza la stagione per diversi meteo. Però, non facciamo l’errore di sottovalutare la possibilità di nuove intense avvezioni di calore africano, soprattutto quando da ovest si avvicineranno delle masse d’aria instabili, delle perturbazioni, o delle basse pressioni.

Queste hanno il potere di risucchiare dal sud aria calda, che nel nostro caso giungerebbe direttamente dall’entroterra nordafricano.

Infatti, osservando le proiezioni ad una settimana, le ultime elaborazioni prospettano picchi di calura, per altro, soprattutto al Nord Italia, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche, in quanto il Sud e la Sicilia saranno coinvolti da un flusso d’aria più fresca proveniente dai Balcani, che sarà responsabile dello sviluppo di temporali sparsi specie al pomeriggio.

Ma il resto dell’Italia avrà condizioni meteo migliori, o forse no. Infatti, prenderà forza un flusso d’aria occidentale che scavalcherà il nuovo rigonfiarsi dell’alta pressione africana, e ciò significa l’avvento di nuova instabilità atmosferica, con il rischio della genesi di fronti temporaleschi forse anche intensi. Sull’energia che tali fronti è precoce esprimersi, però il rischio è che il contributo del calore del mare possa degenerare in acuto maltempo a carattere temporalesco, ma temporaneo.

Nel frattempo, fin troppo certo sarà il caldo, e lo stiamo sperimentando già in molte regioni, con temperature in netta ripresa. Sabato molte località hanno segnato valori sopra i 30 gradi, con picchi di 37°C in Sardegna.

Quelle che seguono sono le ultime proiezioni delle temperature che potremmo avere nel corso della settimana nei capoluoghi di provincia:

Trieste 37°C

Benevento, Udine, Firenze, Prato, Pistoia, Terni, Foggia, Sanluri 35°C

Gorizia, Reggio nell’Emilia, Modena, Pordenone, Grosseto, Milano, Monza, Olbia, Parma, Caserta, Forlì, Lucca, Vicenza 34°C

Como, Ferrara, Mantova, Arezzo, Pavia, Roma, Rovigo, Taranto, Alessandria, Ascoli Piceno, Ravenna, Bologna, Villacidro, Asti, Carbonia, Cesena, Nuoro, Padova, Treviso, Vercelli, Viterbo, Novara, Siena, Venezia, Verona, Cagliari, Lecco, Lodi, Trento, Verbania, Catania, Piacenza 33°C

Cremona, Aosta, Palermo, Pisa, Salerno, Torino, Bolzano, Brescia, Avellino, Bergamo, Matera, Tortolì, Frosinone, Lecce, Bari, Perugia, La Spezia, Latina, Macerata, Napoli, Rieti 32°C

Savona, Varese, Chieti, Cosenza, Genova, Iglesias, Sassari, Carrara, Massa, Pescara, Rimini, Ancona, Barletta, Isernia, Oristano, Sondrio, Campobasso, Caltanissetta, Reggio di Calabria, Teramo, Livorno, Imperia, Messina, Trani 31°C

Agrigento, Urbino, Brindisi, Crotone, Biella, Andria, Siracusa, Tempio Pausania 30°C

Belluno, Pesaro, Trapani, Cuneo, Lanusei, Catanzaro, Potenza, Fermo 29°C

L’Aquila, Ragusa 28°C

Enna, Vibo Valentia 27°C

Per inciso, ormai ci siamo abituati a valori elevati, e a tanti notiamo che queste temperature appaiono normali, ma non lo sono. La terza decade di agosto dovrebbe essere ben diversa, con l’estate in decadenza, e temperature in netto calo rispetto al resto della stagione.