La burrasca, che ha appena scosso l’Italia con violenti nubifragi, lascerà un’evidente eredità nel meteo dei prossimi giorni. L’Estate, dopo aver subito questo terremoto, sembra però in grado di riprendersi e lo farà, seppur lentamente, nella prossima settimana, con anche il ritorno del caldo dall’Africa.

Bisognerà però attendere alcuni giorni, prima di rivedere condizioni meteo ovunque stabili e assolate. L’Italia risentirà ancora di una certa turbolenza a causa dell’ulteriore afflusso d’aria fresca ed instabile e della mancanza di una solida protezione anticiclonica.

La ritirata definitiva del grande caldo farà pertanto cessare i contrasti e non avremo quindi fenomeni così violenti come quelli di questi giorni. Ricordiamo che nubifragi di tale portata sono stati incentivati dal fatto che aria calda ed aria fresca si sono scontrate in modo brutale proprio sull’Italia.

Il flusso d’aria fresca ed instabile insisterà per i primi giorni della prossima settimana ancora al Sud e sulla Sicilia, mentre sul resto d’Italia si rafforzerà l’anticiclone. Lo scenario sarà quindi da piena Estate al Centro-Nord, ma con caldo moderato senza eccessi.

La situazione dovrebbe poi definitivamente sbloccarsi verso il 24-25 Agosto, con lo spostamento verso levante della lacuna depressionaria presente sui Balcani. Ci sarà così il via libera per l’espansione ulteriore dell’anticiclone subtropicale verso l’Italia, con caldo crescente.

Tutta Italia sarà pertanto protetta dal cupolone anticiclonico nella seconda parte della prossima settimana. Le temperature torneranno ad impennarsi, sino a picchi fino a 36-38 gradi non solo al Centro-Sud, ma localmente anche su alcune aree padane a sud del Po.

Temperature massime tra il 26 agosto e il 2 settembre 2022 per i capoluoghi italiani

Mantova, Terni 38°C

Pordenone, Parma, Benevento, Reggio nell’Emilia, Forlì, Rovigo, Trieste, Udine, Verona, Modena, Roma 37°C

Padova, Catania, Cagliari, Sanluri, Firenze, Lucca, Gorizia, Bologna, Foggia, Olbia, Prato 36°C

Cremona, Ferrara, Vicenza, Brescia, Tortolì, Pistoia, Treviso, Caserta, Cesena, Frosinone, Piacenza, Villacidro, Oristano, Taranto, Ascoli Piceno, Asti, Milano, Pavia, Viterbo, Arezzo, Lodi, Vercelli 35°C

Rieti, Monza, Matera, Nuoro, Novara, Alessandria, Avellino, Pisa, Torino, Venezia, Grosseto, Ravenna, Carbonia, Caltanissetta, Como, Genova, Agrigento, Latina, Perugia 34°C

Palermo, Salerno, Siena, Lanusei, Andria, Lecco, Barletta, Macerata, Bergamo, Isernia, Rimini, Iglesias, La Spezia, Bari, Lecce, Pescara, Siracusa 33°C

Chieti, Napoli, Teramo, Urbino, Verbania, Savona, Trani, Catanzaro, Ragusa, Trento, Carrara, Cosenza, Varese, Campobasso, Crotone, Massa, Sassari, Aosta, Biella, Bolzano, Reggio di Calabria, Ancona, Imperia, Livorno 32°C

Brindisi, Sondrio, Tempio Pausania, Trapani, Messina, Belluno, Fermo, Pesaro, L’Aquila 31°C

Enna, Potenza, Cuneo 30°C

Vibo Valentia 28°C

Tale scenario è da confermare, ma si tratterebbe di un caldo notevole soprattutto al Nord per il periodo di fine Agosto che vede le temperature medie calare di diversi gradi. Ormai negli ultimi anni il caldo anomalo si ripete con frequenza anche al Nord a fine agosto, prima era un evento rarissimo.

Da valutare un possibile peggioramento proprio al Settentrione negli ultimi giorni d’Agosto, con ritorno di temporali per via d’infiltrazioni atlantiche. Sarebbe comunque una tipica dinamica da piena Estate, la rottura stagionale non sembra affatto vicina.