Bisogna ancora attendere per riassaporare il ritorno a condizioni meteo pienamente estive. L’anticiclone delle Azzorre è troppo timido per distendersi con decisione verso il Mediterraneo. L’Italia risentirà quindi ancora dell’influenza del flusso instabile in arrivo dai Balcani.

La circolazione ciclonica balcanica si sta per ravvivare, alimentata da nuovi contributi d’aria fresca in quota dal Nord Europa. Il vortice si approfondirà, espandendosi di nuovo con parziale moto retrogrado verso l’Italia proprio in apertura di settimana.

Questa dinamica, agevolata dalla spinta anticiclonica a nord delle Alpi, determinerà il ritorno su mezza Italia di temporali localmente anche forti e con grandine. Già da lunedì l’incremento dell’instabilità sarà evidente sulla Puglia e poi sul resto del Sud e Sicilia, con rovesci diffusi che sconfineranno sul lato tirrenico.

Rovesci pomeridiani interesseranno anche le zone interne della Sardegna e le aree a ridosso della dorsale centro-settentrionale appenninica. Il resto d’Italia beneficerà maggiormente della presenza dell’anticiclone con soleggiamento dominante.

Fase acuta dell’instabilità entro martedì, i dettagli

Il grosso del peggioramento è atteso per martedì, quando farà irruzione un vero e proprio impulso temporalesco, sospinto dalla circolazione fresca sui Balcani. Il fronte coinvolgerà dapprima la fascia tra sud Abruzzo, Molise e Puglia Settentrionale.

I temporali, in giornata, si estenderanno a macchia d’olio sul resto del Sud, sconfinando dalle aree montuose verso le coste tirreniche. Ci sarà un parziale coinvolgimento anche del Centro Italia, in particolare tra Lazio ed Abruzzo dove saranno probabili acquazzoni sparsi.

Non mancheranno fenomeni localmente intensi a carattere anche di nubifragio, in particolare sul Gargano. Questa recrudescenza instabile sarà accompagnata anche da un calo termico sulle aree interessate dalle precipitazioni. Le temperature scenderanno anche sotto media lungo i versanti adriatici.

L’evoluzione successiva vedrà una tendenza al graduale miglioramento. Strascichi d’instabilità interesseranno mercoledì ancora buona parte del Sud, con le precipitazioni più significative che indugeranno tra Puglia, Lucania, Calabria ed est Sicilia, con tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

Nella giornata di giovedì si completerà il miglioramento anche all’estremo Sud, con qualche acquazzone solo pomeridiano a ridosso dei rilievi. L’anticiclone, già presente al Centro-Nord, si espanderà anche al Meridione, con temperature in progressivo rialzo per il supporto di masse d’aria di matrice subtropicale.