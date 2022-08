Non promette nulla di buono il meteo in questa fase di passaggio tra Agosto e Settembre. L’anticiclone è troppo defilato per proteggere l’Italia e così il nostro Paese risente pienamente degli effetti di infiltrazioni instabili che scorrono nell’ambito di una lacuna barica presente alle medie latitudini europee.

A subire maggiormente l’instabilità saranno le regioni centro-settentrionali, dove si susseguiranno in rapida successione vari impulsi temporaleschi. Discorso diverso per il Sud, dove lo scenario sarà più tranquillo e di stampo estivo grazie alle propaggini dell’anticiclone africano.

Settembre si aprirà così all’insegna del tempo imbronciato, per il lento passaggio di uno di questi impulsi instabili. I temporali si sposteranno dal Nord verso le regioni centrali, lambendo localmente anche parte del Sud. Ci sarà anche il rischio di locali nubifragi accompagnati da grandine grossa.

Fase acuta dell’instabilità alla fine della settimana

Queste turbolenze potrebbero ravvivarsi ulteriormente nel corso del primo weekend del nuovo mese, con instabilità ancora più vivace a causa dell’insediamento di una profonda depressione più organizzata a ridosso del Regno Unito.

Il flusso umido delle correnti sud-occidentali d’origine oceanica tenderà così ad investire in modo diretto l’Italia, dove contrasterà con la risalita di masse d’aria ben più calde di matrice nord-africana. I forti contrasti non faranno altro che accentuare gli effetti di un impulso perturbato in rotta sulle nostre regioni.

Le condizioni meteo del weekend saranno decisamente compromesse. Sabato si prevede maltempo e parte del Centro Italia, ma poi la stessa perturbazione insisterà nella giornata di domenica sul Nord-Est ed ancora sulle regioni centrali.

Il Sud sarà risparmiato anche in questa fase, grazie all’influenza dell’anticiclone africano. Lo stesso anticiclone potrebbe risalire ulteriormente di latitudine nei primi giorni della prossima settimana, invadendo l’Italia e costringendo il flusso instabile a risalire di latitudine.

Se questa tendenza fosse confermata, ci sarebbe un’ondata di caldo intenso tardivo nella prima parte della prossima settimana. La calura investirà il Centro-Sud, con temperature che potrebbero spingersi fino a 40 gradi in alcuni settori delle Isole Maggiori. A Settembre può succedere, nulla di straordinario.