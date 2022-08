In questi giorni ha destato varie osservazioni il termine che abbiamo utilizzato nel titolo di un nostro articolo, nel definire le ondate di caldo della seconda parte di Agosto, ma soprattutto, nel caso, quelle di Settembre disumane.

Disumana, crudele, spietata, feroce, malsana è ogni prosecuzione del caldo eccessivo dopo quella soglia temporale che è la metà di Agosto, anche perché troppo facilmente tali eventi possono raggiungere temperature altissime, spesso sottostimate dai modelli matematici e dai centri di calcolo. E lo dimostrano le altissime temperature raggiunte dietro casa nostra, persino nelle Baleari, isole del Mediterraneo occidentale sovente sede di sostenuta ventilazione che le rende dal clima ottimale. A Formentera, in una sua penisola circondata dal mare è stata toccata una temperatura record di quasi 45 gradi.

Ma il clima sta cambiando ovunque, un termometro naturale, visibile a occhio nudo sono i ghiacciai delle nostre Alpi che si stanno sciogliendo quest’anno come non mai. I sofisticati rilevamenti satellitari, i termometri delle stazioni meteo certificate WMO, ma soprattutto noi tutti che viviamo in questa Terra ci rendiamo conto, a volte ben più di taluni scienziati e politici scettici, che il clima sta cambiando troppo rapidamente, come illustrato, definito, studiato e siglato da illustri scienziati di tutto il Mondo.

Il forecast del Centro Meteo Europeo (ECMWF) a 46 giorni di validità propone anomalie della temperatura per tutto lo scorcio di Agosto che rimane, ma lo accentua persino per Settembre, specialmente per la prima parte. Ma su questo ci sono delle spiegazioni. Innanzitutto, la temperatura media di riferimento di Settembre è inferiore a quella di Agosto, e per esempio, 35°C per la terza decade del mese di Agosto su una certa località magari è attorno a 5°C sopra la media di riferimento, ma attorno a 7°C sopra la norma per la prima decade di Settembre. Da qui le maggiori anomalie.

Attualmente siamo a circa 85 giorni con temperature diffusamente sopra la media nazionale, ci sono stati dei periodi di refrigerio, ma assai meno efficaci che in altre stagioni estive. Nell’estate 2022 sta prevalendo il caldo asfissiante, le abitazioni, gli uffici, i capannoni industriali emanano calore come avvenne durante la stagione estiva del 2003.

Disumano e crudele è quel caldo che va oltre i 5°C sopra la media che nel nostro clima viene definito come ondata di calore quando si protrae per più giorni. E se anche nella prima decade di Settembre, come viene mostrato anche da ECMWF, avremo anomalie di temperatura di tale portata, se non maggiori, come definireste il caldo? Piacevole? Non credo, ma qualcosa di spietato e stancante.

Non sappiamo quanti gradi ci saranno in ciascuna delle vostre località, ma se ci saranno delle anomalie, beh, allora vi possiamo dire che farà mediamente più caldo della media. Ma cambierà il tempo, ogni tanto ci sarà la pioggia, e si, questa si farà vedere in più occasioni.

Un altro aspetto che definirei antipatico è che l’alto tasso di umidità emanato dai mari molto caldi, continuerà a rendere le località costiere afflitte dall’afa opprimente. E non appena avremo un lieve calo della temperatura notturna, troverete le auto bagnate di rugiada. Rugiada che c’è già in varie zone, dato che il tasso di umidità è alle stelle.

Insomma, le notizie sulla tendenza meteo climatica sono queste. Ovviamente, ci aggiorneremo nei giorni.