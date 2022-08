Il caldo esagerato è di certo l’argomento meteo che ha tenuto banco per tutta l’Estate. Lo è stato in Italia, lo come in Europa. Anche negli ultimi giorni il caldo anomalo ha fatto notizia su parte d’Europa, anzitutto nel Regno Unito dove l’Estate continua a stupire dopo aver raggiunto i record di temperatura di tutti i tempi.

Altri primati di caldo senza precedenti si sono misurati anche sulle Isole Baleari, con quasi 45 gradi nella giornata del 13 Agosto su Formentera. Una nuova fiammata africana si appresta a raggiungere l’Italia e favorirà una nuova feroce impennata termica sulle regioni del Centro-Sud.

Ma come mai abbiamo scelto di cominciare l’analisi dal troppo caldo? Semplice, perché purtroppo quando si ha a che fare con persistenti anomalie termiche, siano esse positive o negative, il risultato è che per rientrare da condizioni anomale v’è necessità di anomalie di segno opposto.

Non sembra però esserci, nelle complesse dinamiche atmosferiche, alcuna ipotesi di un’imminente compensazione di questo clima rovente. Le temperature rimarranno infatti probabilmente sopra media o attorno alla norma anche per tutta la seconda metà di Agosto.

Il quadro generale appare preoccupante le prossima settimane, cercando una traccia di possibili scenari da trend climatici supportati dai cosiddetti “modelli stagionali”. Modelli che, diciamolo subito, continuano a proporci un autunno all’insegna degli estremi.

Che novità, direte voi. E’ vero, non è certo una novità ma nel corso della stagione autunnale dobbiamo stare particolarmente attenti. Dobbiamo stare attenti soprattutto ai contrasti termici che potrebbero scatenarsi, in un quadro di temperature che potrebbero assestarsi sopra la media anche a settembre.

Nell’ultima settimana abbiamo avuto prova della violenza locale di temporali, scatenatisi a seguito dell’indebolimento dell’anticiclone con contrasti fra aria fresca da nord e caldo africano molto intenso preesistente. Altri furiosi di temporali si scateneranno nella nuova settimana ma potrebbero essere solo un assaggio.

Rischio inizio Autunno esplosivo

A parte la strettissima attualità, proviamo ad andare oltre. Proviamo a proiettarci a settembre, perché se è vero che in Europa inizieranno a dominare perturbazioni di vario genere, principalmente atlantiche, è altrettanto vero che sul bacino del Mediterraneo i contrasti potrebbero farsi ancora più marcati.

Bisogna tenere conto che abbiamo un mare decisamente caldo e tutto il calore immagazzinato verrà rilasciato gradualmente durante l’autunno. Chiaramente le depressioni mediterranee, quando ci sarà occasione, potrebbero rappresentare una spina nel fianco non di poco conto.

Non sappiamo se e quanto verrà coinvolta l’Italia ma sappiamo che qualcosa di importante potrebbe accadere, o quanto meno ci sono tutte le potenzialità e gli ingredienti in campo. Quindi massima attenzione e speriamo che la Natura non esageri.