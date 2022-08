Dall’inizio dell’anno alla fine di giugno, l’Italia ha subito la peggiore siccità a memoria d’uomo. Più della metà del territorio è stata colpita, inoltre quasi tutti i settori agricoli sono stati stressati dai cambiamenti climatici.

Il settore agricolo è uno dei più vulnerabili in un Paese come l’Italia. Quel che è peggio è che non si è trattato di un normale periodo di siccità o di un evento fortuito. La persistente siccità è stata causata da fenomeni naturali come La Niña, che intensifica la siccità in alcune regioni e la allevia in altre. A causa di questi fattori, molte regioni sono state colpite contemporaneamente, il che ha reso quasi impossibile per gli agricoltori riprendersi al più presto e prepararsi alla prossima ondata di maltempo.

Le ultime piogge sono avvenute a macchia di leopardo, oltre che anche molto intense, investendo aree ristrette.

Quali sono le cause della siccità in corso in Italia? Il Paese ha registrato livelli eccezionali di caldo e siccità. Tuttavia, la situazione è diventata particolarmente grave negli ultimi tempi. Siccità come questa sono un problema ricorrente per molte regioni agricole del Paese.

Negli ultimi decenni, infatti, l’Italia ha sofferto di siccità da moderata a estrema. Gli eventi si sono susseguiti con una ciclicità caotica. Il risultato? La diminuzione delle riserve idriche e la scarsità d’acqua in molte regioni, in particolare nelle aree settentrionali dove l’agricoltura è più importante dal punto di vista economico.

Negli ultimi due decenni la siccità è diventata più frequente e più duratura in molte aree dell’Europa. La siccità è un fenomeno naturale, ma ha conseguenze negative per la società umana quando provoca carenze idriche che causano il fallimento dei raccolti.

La tendenza al cambiamento climatico con l’aumento della temperatura ha aggiunto una nuova dimensione che esacerba le siccità. Secondo le previsioni sul clima, le siccità nel futuro saranno più gravi e durature rispetto al passato.

In buona parte dell’Italia l’agricoltura dipende in larga misura dall’irrigazione, perciò, ogni alterazione alla pluviometria genera disagi e danni.

Le previsioni per i prossimi mesi non sono molto ottimistiche.