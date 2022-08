Il meteo su Torino inizierà con caldo tropicale. Vento in rinforzo ed in serata di sabato temporali in zona. Nella notte tra sabato e domenica temporali, quindi domenica deciso refrigerio su Torino.

Da martedì, deciso aumento della temperatura verso una fase di caldo, ancora una volta, tropicale.

Sabato 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 23°C a 36°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Domenica 7: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 90% per 9 mm.

Temperatura da 20°C a 27°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Lunedì 8: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Possibilità di pioggia 70% per 1 mm.

Temperatura da 20°C a 30°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Martedì 9: nubi sparse.

Temperatura da 20°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Mercoledì 10: poco nuvoloso.

Possibilità di pioggia 90% per 2 mm.

Temperatura da 20°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Giovedì 11: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Venerdì 12: poco nuvoloso.

Temperatura da 22°C a 36°C.

Zero Termico: circa 4900 metri.

Sabato 13: sereno.

Temperatura da 22°C a 37°C.

Zero Termico: circa 5000 metri.

Domenica 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 21°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.