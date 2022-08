Il meteo su Roma sarà molto caldo per tutto il periodo. Afa opprimente, è valori termici sensibilmente superiori alla media. Anche la notte il caldo non darà tregua, soprattutto in città, dove la temperatura non scenderà mai sotto i 25 °C. Insomma, quest’anno a Roma il caldo è veramente pesante da sopportare, e non ci sarà tregua per almeno un’altra settimana ancora.

Sabato 6: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 23°C a 36°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Domenica 7: quasi sereno, molto ventoso a tratti.

Temperatura da 24°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Lunedì 8: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 23°C a 36°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Martedì 9: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 24°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Mercoledì 10: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 23°C a 36°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Giovedì 11: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 23°C a 35°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Venerdì 12: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4400 metri.

Sabato 13: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 23°C a 38°C.

Zero Termico: circa 4500 metri.

Domenica 14: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 23°C a 37°C.

Zero Termico: circa 4600 metri.