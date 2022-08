Il meteo su Perugia sarà molto caldo per parecchi giorni ancora. Anche se si manifesterà un modesto abbassamento della temperatura che si manterrà sopra la media. Non è da escludere nel corso della settimana qualche temporale in zona. Insomma, su Perugia proseguiranno condizioni meteo decisamente anomale, con valori della temperatura estremamente elevati, e scarsità di precipitazioni.

Sabato 6: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 20°C a 35°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Domenica 7: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 22°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Lunedì 8: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 20°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4000 metri.

Martedì 9: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 17°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Mercoledì 10: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 18°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Giovedì 11: sereno, ventoso.

Temperatura da 17°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Venerdì 12: quasi sereno, ventoso.

Temperatura da 18°C a 32°C.

Zero Termico: circa 4500 metri.

Sabato 13: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 19°C a 35°C.

Zero Termico: circa 4700 metri.

Domenica 14: nubi sparse.

Temperatura da 18°C a 35°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.