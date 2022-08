Il meteo su Palermo condizioni di caldo umido, con temperature sopra la media. Per tutto il periodo di previsione non sono attese novità sostanziali. In questo periodo dell’anno normale che su Palermo non si verifichino precipitazioni e che ci sia costante bel tempo.

Ma anche Palermo sta subendo un aumento della sua temperatura media, ed il caldo ormai è divenuto tropicale, se si considerano le temperature minime attorno 25 °C le massime sui 35 °C.

Sabato 6: sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 24°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.

Domenica 7: poco nuvoloso.

Temperatura da 25°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Lunedì 8: poco nuvoloso.

Temperatura da 25°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Martedì 9: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Mercoledì 10: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Giovedì 11: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4200 metri.

Venerdì 12: quasi sereno.

Temperatura da 25°C a 34°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Sabato 13: poco nuvoloso.

Temperatura da 25°C a 33°C.

Zero Termico: circa 4100 metri.

Domenica 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 25°C a 35°C.

Zero Termico: circa 4300 metri.