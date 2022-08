Caldo da record, se non con la possibilità di record assoluto per il mese di agosto si avrà nella giornata di domani. Rammentiamo per per Palermo Punta Raisi il record storico è di 44,0°C registrato nel giugno 1982. Ebbene, domani si potrebbero toccare per i venti di scirocco 44 gradi. Tuttavia, venerdì il vento di mare produrrà un cedimento sensibile della temperatura e un aumento fortissimo del tasso di umidità.

Per tutto il periodo di previsione è atteso caldo molto umido, quindi afoso, ad eccezione di domani che sarà torrido, e lo sarà in parte anche già oggi.

Mercoledì 17 agosto: sereno.

Temperatura da 26°C a 38°C

Giovedì 18: sereno.

Temperatura da 29°C a 44°C

Venerdì 19: quasi sereno.

Temperatura da 26°C a 32°C

Sabato 20: poco nuvoloso.

Temperatura da 26°C a 30°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Domenica 21: nubi sparse.

Temperatura da 23°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Lunedì 22: nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Martedì 23: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Mercoledì 24: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Giovedì 25: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 32°C

Venerdì 26: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 33°C