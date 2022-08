A Palermo in un contesto di bel tempo si potrebbe manifestare ancora per la giornata di domenica qualche residuo temporale. Lunedì 15, giorno di Ferragosto, bel tempo con temperatura in sensibile aumento. A Palermo sono attese temperature molto elevate quantomeno sino a giovedì 18 agosto. Successivamente si avrà un abbassamento della temperatura. Inoltre, c’è la possibilità di qualche temporale passeggero a partire da giovedì.

Domenica 14: poco nuvoloso.

Temperatura da 25°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Lunedì 15: quasi sereno.

Temperatura da 25°C a 36°C

Martedì 16: sereno.

Temperatura da 27°C a 35°C

Mercoledì 17: sereno.

Temperatura da 27°C a 36°C

Giovedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 28°C a 38°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Venerdì 19: poco nuvoloso.

Temperatura da 26°C a 33°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Sabato 20: nubi sparse.

Temperatura da 24°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Domenica 21: nuvoloso con piovaschi.

Temperatura da 24°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Lunedì 22: molto nuvoloso con piovaschi.

Temperatura da 23°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 70%