Napoli condizioni di bel tempo, qualche temporale potrebbe verificare martedì. La temperatura rimarrà di poco superiore alla media per tutto il periodo, tendendo a salire nei valori minimi. Le condizioni meteo, come anticipato saranno in prevalenza soleggiate, e contesto rimarrà estivo.

Lunedì 22 agosto: quasi sereno.

Temperatura da 22°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Martedì 23: poco nuvoloso con temporali.

Temperatura da 21°C a 29°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Mercoledì 24: quasi sereno.

Temperatura da 20°C a 31°C

Possibilità di precipitazioni 10%

Giovedì 25: sereno.

Temperatura da 22°C a 32°C

Venerdì 26: poco nuvoloso.

Temperatura da 23°C a 32°C

Sabato 27: quasi sereno.

Temperatura da 23°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 30%

Domenica 28: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 32°C

Possibilità di precipitazioni 40%

Lunedì 29: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 32°C

Martedì 30: quasi sereno.

Temperatura da 24°C a 32°C

Mercoledì 31: poco nuvoloso.

Temperatura da 24°C a 33°C